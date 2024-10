Aguasantas cuenta el terrorífico episodio de la manguera: "Kiko la desnudó y la echó agua mientras le gritaba 'sucia'"

MADRID, 26 Oct. (CHANCE) -

Aguasantas Vilches se coló este viernes en el programa '¡De viernes!' para hablar, sin pelos en la lengua, del episodio del que se lleva hablando toda la semana en televisión y del que Isa Pantoja no pudo dar detalles debido al trauma que le generó.

Aunque ella no fue testigo de lo que sucedió, por aquel entonces era la pareja sentimental de Manuel Cortés Bollo y tuvo la información al momento. El episodio de la manguera quedaba así al descubierto después de días de especulaciones.

Al parecer, el novio de Isa se saltó el muro de la casa para verla y cuando Kiko Rivera se entera decide ir a Cantora en compañía de su primo Manuel para recriminarle a su hermana lo que había sucedido.

Manuel le cuenta a Aguasantas que "empiezan a discutir, la despiertan porque estaba dormida, ella echa a correr y él va tras ella. Me dicen que la ha puesto casi desnuda y que, con una manguera, ha empezado a echarle agua".

Un suceso terrorífico que no acababa ahí, ya que "mientras le hacía esto, supuestamente le gritaba 'sucia'. Que tu hermano te haga esto en medio de la calle con ese frío", explicaba la invitada.

Aguasantas explicó que "Isabel Pantoja no estaba" porque se fue de la finca, pero reflexionaba que "ella sabe que su hijo va a hacer algo, pero ella no está presente. De hecho creo que se quita del medio para no ver lo que hace".