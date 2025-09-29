Alejandra Rubio responde rotunda al ataque de Mar Flores a Terelu: "Es mi madre, por si no se ha enterado"

MADRID, 29 Sep. (CHANCE) -

Después de que Terelu Campos haya respondido a los dardos de Mar Flores en el plató de '¡De Viernes!' advirtiendo que no se juegue con su silencio, y pidiendo que se les deje a ella y a su hija Alejandra Rubio al margen de una batalla -la de la modelo contra su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole- en la que no tienen nada que ver, este lunes ha sido la nieta de María Teresa Campos la que ha reaparecido en 'Vamos a ver' para contestar a su suegra y los ataques que le ha dedicado en los últimos días a su madre porque no le gustó su posado con Carlo Costanzia di Costigliole en la fiesta de cumpleaños de la presentadora.

Muy seria, la novia de Carlo Costanzia ha asegurado que "mi madre no se va a pronunciar sobre esto, y aunque sí ha dicho cosas en el contexto no va a entrar en ninguna guerra que no le pertenece".

"No me ha molestado que diga que sufre por mí porque son sus sentimientos, pero sabe que yo lo llevo bien y ya está, sabe que no pasa nada" ha confesado, harta de que se ataque a su madre porque "ella es la que siempre calla, la que nunca dice nada, la que nunca quiere polémica, la que siempre está en tierra de nadie". "Y se le ha puesto en el punto de mira de algo que no tiene nada que ver" ha expresado, revelando que Terelu y ella han llegado al "pacto" de "que no nos vamos a meter porque no va con nosotras".

Y, en respuesta a Mar, ha explicado cómo es la relación de su madre con Costanzia padre, reconociendo que aunque "entiendo que esto se vea como un posicionamiento, esto no es de ahora". "Mi madre y mi suegro ya se conocían antes de que Carlo y yo estuviésemos juntos, se caían bien, se llevan bien y eso conlleva que cada vez que mi suegro viene a Madrid todos vamos a comer juntos, conoce a los amigos de mi madre..." ha revelado.

"¿Esto quiere decir que es un feo a Mar? Para nada, simplemente no se ha dado ese tipo de relación. Mar es una persona que está todo el dia viajando, haciendo cosas, y no se ha dado este tipo de relación entre mi madre y ella" ha añadido, dejando claro que Terelu "no tendría ningún problema" en ir a cenar con su suegra. "No sé si lo tiene Mar" ha reconocido, recordando que "mi suegra ha dicho abiertamente que no hace falta forzar ninguna relación y es respetable".

Sin embargo, tras salir en defensa de su madre, Alejandra ha preferido no sincerarse sobre cómo lleva que la modelo se haya mostrado tan crítica con ella: "No quiero problemas y que por favor no me metan. Mi madre es mi madre, por si alguien no se ha enterado, no tiene nada que ver con esto. Paz y amor y lo que tenga que ser que sea, pero con mi madre no, espero que se la deje al margen" ha pedido.