Alexia Rivas confirma su relación con Mikel Lezama y desvela cómo surgió su amor

MADRID, 14 Dic. (CHANCE) -

Alexia Rivas está de nuevo enamorada. Y el nuevo dueño de su corazón no es un rostro del todo desconocido, puesto que se trata nada más y nada menos que de Mikel Lezama Zubeldia, el secretario general del Partido Popular en Guipuzcoa.

Un atractivo joven donostiarra de 29 años con el que ha sido pillada por la revista 'Diez Minutos' en actitud cómplice y cariñosa durante una escapada romántica solo para dos a Navacerrada coincidiendo con el puente de la Constitución.

Un incipiente noviazgo que ha comenzado hace pocas semanas, poco después de que Alexia finalizase su idilio 'exprés' con el ex de Lara Álvarez, Román Mosteiro, con el que las cosas no 'cuajaron' después de varios encuentros que trascendieron a la prensa antes de que ni siquiera les diese tiempo a conocerse y a ver si eran compatibles como pareja.

Ahora, Alexia vuelve a sonreír con Mikel Lezama, al que conoció por unos amigos en común y con el que se confiesa muy ilusionada. Radiante por esta relación que todavía está dando sus primeros pasos, la colaboradora ha reaparecido en 'Ya es mediodía' y ha hablado, por primera vez, sobre su nuevo amor.

Confesando que no ha tenido tiempo todavía de ver sus románticas imágenes con Mikel, Alexia ha reconocido lo feliz que está con el que todavía no quiere etiquetar como su novio: "Es muy temprano aunque no puedo negar la evidencia. Nos estamos conociendo, estamos quedando". "Nos conocimos hace dos meses y pico y nos llevamos bien" ha añadido, relevando que si se conocieron fue, precisamente, gracias a 'Ya es mediodía', que fue donde se fijó en ella.

Al margen de los comentarios surgidos por la ideología política de su chico, la leonesa ha asegurado que lo único que le importa es que "como persona es excepcional" y ha revelado que por supuesto que le votaría: "Y le doy lo que quiera" ha bromeado.

En cuanto a si Mikel tiene miedo de que su fama y su faceta televisiva le perjudique en su carrera política, Alexia ha apuntado que "no le preocupa para nada" y, con una sonrisa, no ha dudado en recordar otras historias de amor entre políticos y famosas, como Carla Bruni y Nicolas Sarkoxy.