Almudena Porras se suma a la aventura de 'Supervivientes' en el último momento

ALMUDENA PORRAS ÚLTIMA CONCURSANTE EN SUMARSE A 'SUPERVIVIENTES' - TELECINCO

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

Aunque parecía que el casting definitivo de esta nueva edición de 'Supervivientes' estaba cerrado, el equipo del programa ha anunciado una nueva incorporación que ha sorprendido a todos los segidores del programa, pero sobre todo a los fans de 'La Isla de las Tentaciones'. La última concursante en sumarse a esta aventura es Almudena Porras, ex concursante de 'Las Tentaciones' que compartirá esta experiencia con los concursantes que ya han comenzado el concurso.

"A las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser" reconocía la joven desde el helicóptero minutos antes de lo que parecía que iba a ser su salto. Emocionada de poder hablar de nuevo con Sandra Barneda que estaba en plató, la joven aseguraba que viene "con muchas ganas" de disfrutar del reality y mostrar su verdadera personalidad.

A pesar de las ganas que la joven, Jorge Javier Vázquez le anunciaba que no será hasta el próximo domingo cuando ella comience la aventura a la que, además, no llegará sola. Con muchas ganas de conocer todas las sopresas que nos depara esta nueva edición, Barneda ya anunciaba que este año los concursantes de repartirán en dos playas, Playa Victoria y Playa Derrota.