Los 3 errores comunes que puedes estar cometiendo que hace que la ropa no salga limpia de la lavadora

MADRID 4 Mar (EUROPA PRESS)

Las tareas domésticas pueden ser tediosas para algunos o terapéuticas para otros. Lavar la ropa, un rito que forma parte de la vida de todos, puede señalar el inicio de una nueva semana y puede poner conjuntos de ropa que no estaban limpios en rotación otra vez.

Sin embargo, suele ser decepcionante cuando se saca la colada después de su lavado y no haya quedado tan limpia como se quería o no tenga ese olor residual agradable de jabón. Aunque parezca que se intenta todo, se puede estar cometiendo pequeños errores de forma desconocida que pueden ser la clave para conseguir un lavado perfecto.

CARGAR DEMASIADO LA LAVADORA

La inmensa mayoría de lavadoras tienen marcado sobre su superficie o en su manual el peso de carga máxima -si se ha desechado o perdido el manual, se puede encontrar su versión digital-. La experta en organización, conocida en redes sociales como la ordenatriz, destaca que uno de los errores más comunes es cargar una lavadora en exceso.

Puede ser difícil calcular el peso de ropa sucia que se vaya a meter en este electrodoméstico, especialmente en aquellas lavadoras más pequeñas que admiten pesos inferiores, como las de cuatro kilos. No obstante, la experta en organización destaca que se puede calcular la carga perfecta con la palma de la mano.

Al introducir la ropa en el tambor, se debe dejar un palmo de la mano entre la ropa y el techo. Aunque parezca que cabe más ropa, no se recomienda, ya que ese espacio permite que las prendas y tejidos se froten de forma adecuada para que queden limpias. Además, la especialista señala que el peso excesivo puede afectar al eje del tambor, dando lugar a que se suelten gotas de grasa que pueden manchar la ropa dentro de la lavadora.

UTILIZAR CICLOS DEMASIADO CORTOS

La mayoría de lavadoras nuevas vienen con más o menos una decena de programas aptos para diferentes tipos de tejidos. Algunas personas prescinden de ellos porque prefieren utilizar un programa estándar para evitar confusiones o porque prefieren utilizar programas más cortos con el objetivo de ahorrar energía, pero esto puede llevar a lavados deficientes.

La ordenatriz resalta que el uso de programas inferiores a 90 minutos es un error común para los usuarios de este electrodoméstico, por lo que se debe prestar atención al tiempo predeterminado de los programas. Explica que solo la lana, la seda o la ropa deportiva requiere menos tiempo por la naturaleza delicada de las telas. Paralelamente, telas como el algodón necesitan alrededor de dos horas porque es un material resistente que necesita más tiempo para eliminar la suciedad profunda.

NO LIMPIAR LA LAVADORA

Algunos consideran que las lavadoras, al utilizar jabón y tener la función de lavar la ropa, no requieren su propio proceso de limpieza. Sin embargo, esto no es correcto, ya que, como todos los electrodomésticos, necesitan mantenimiento para asegurar su buen funcionamiento.

Se debe revisar tanto el filtro como las gomas y el cajetín de la lavadora regularmente y limpiarlos en profundidad. Si esto no se hace, la especialista señala que se provoca malos olores, se acorta la vida útil de la máquina y puede provocar que la ropa no salga limpia tras un lavado.