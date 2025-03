¡Alto voltaje! Montoya se reencuentra con Anita y Manuel tres meses después de 'La Isla de las Tentaciones'

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

24 horas después de que José Carlos Montoya haya saltado del helicóptero en Honduras como nuevo concursante de 'Supervivientes', y mientras la expectación no deja de crecer para ver cómo reacciona este martes durante la primera gala de 'Tierra de nadie' al descubrir que tendrá que convivir con Anita Williams y Manuel en 'Playa Misterio', Mediaset ha emitido el reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones: tres meses después'.

Y como no podía ser de otra manera, ha sido de alto voltaje. En primer lugar, el de Utrera confesaba a Sandra Barneda lo mal que lo pasó -asegurando que para él fue una "película de terror"- por el "daño tan repentino" que le hizo su novia al irse con el 'gambita' "a los dos días" cuando ellos eran "pura magia". "Yo no lo quería aceptar. Para mi abandonar solo esa isla fue... no puedo estar bien" ha reconocido.

Como ha revelado, al volver de República Dominicana a Madrid "Anita me dijo que estaba arrepentida, quería volver conmigo, desde el aeropuerto, lloraba, pero se daba piquitos con Manuel en el avión. Y después de decirme eso se queda en Madrid con él, pues Montoya se monta en su tren y se va a llorar a su casa. Si quisiera estar conmigo hubiera cerrado círculos".

Días después, como ha destapado, fue a ver a la influencer a Barcelona "con intención de volver". "No funcionó y nos dimos un tiempo, pero ella me escribe y yo hago otra maleta y vuelvo a instalarme en Barcelona" ha añadido, indignado porque mientras le decía que quería estar con él seguía viendo a Manuel: "¿Cómo se puede tener la cara de escribirme y mientras estar con él? Ponía al amor de su vida a la misma par que un tío que acaba de conocer hace tres días".

A continuación, llegaba el momento en el que Anita contaba su versión a la presentadora, que Montoya no ha parado de interrumpir gritando "mentirosa" a través de una pantalla hasta que ha irrumpido como "un miura" en la entrevista de su novia. "¡Cuenta las verdades! He sido un pelele. ¿Te arrepientes? No haber caído porque no vale un duro" ha exclamado muy enfadado al escuchar que su novia, rota, decir que no habrían tenido que entrar en LIDLT y reconocer que se había equivocado al caer en la tentación con Manuel.

LA APARICIÓN DE MANUEL ACABA POR DINAMITAR CUALQUIER POSIBILIDAD ENTRE ANITA Y MONTOYA

La tensión no ha dejado de aumentar y ha terminado por estallar cuando ha hecho su entrada Manuel, con un look un tanto peculiar con torera negra con hombreras repletas de brillos dejando su torso al descubierto, y pantalón de lentejuelas plateadas. "No me destelles con esos dientes Freddy Mercury" ha comentado Montoya sin poder contener la risa al ver el atuendo.

"Es la hora de darle el estoque final" ha afirmado el de Cádiz, revelando que después de la isla "Anita me decía que me echaba de menos. Nos hemos visto varias veces... Yo te decía muchas veces que volvieras con tu novio porque contigo no iba a tener nada serio. Nunca la he engañado porque le tengo un cariño especial. Con ella he sido de verdad, de corazón".

Ha sido cuando Manuel ha destapado que se vio con Anita en Madrid y en Barcelona -llegaron a pasar cinco días seguidos juntos- y que en una ocasión estaban hablando y ella incluso le dijo "paremos de hablar porque está llamando este (Montoya) a la puerta" cuando todo ha saltado por los aires.

La catalana intentando convencer al sevillano de que le quería, Manuel echándole en cara "si tienes sentimientos con él por qué te acuestas conmigo", y Montoya completamente fuera de sí. "¡Esto es lamentable! ¡Esto es una mentira! ¡Vergonzoso!" ha explotado antes de abandonar el reencuentro. "¿Esta es la versión que me quería dar? ¡Se acabó! Me voy destrozado y ella se queda ahí, esto era una prueba y ya lo has demostrado. Ahí se ve lo que te importo" ha reprochado a Anita a gritos.