Álvaro Muñoz Escassi protagoniza el momento más emotivo de 'Supervivientes' junto a su hijo y Lara Dibildos

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Una de la noches más especiales de 'Supervivientes' llegaba el pasado martes a la isla de Honduras para retar a sus concursantes a realizar un gran esfuerzo por una recompensa que mereciera la pena para ella. En esta ocasión era Álvaro Muñoz Escassi el que se enfrentaba a 'la mesa de las tentaciones' protagonizando uno de los momentos más divertidos de esta edición.

El jinete aceptaba vivir en taparrabos durante dos días, encerrado en una jaula durante 24 horas a cambio de una suculenta bandeja de canelones y una llamada con una de las mujeres más importantes de su vida, Lara Dibildos. "Te queremos decir muchas cosas, sabíamos cómo eres de generoso, competitivo como lo eras en la hípica, con todos los concursos que me he tragado yo... te hemos visto relexionando, dando buenos consejos... con 51 pero enhorabuena, has madurado, ya lo podías haber hecho antes que Sheila se lleva lo bueno" le trasmitía la actriz al padre de su hijo.

Emocionado y sin poder contener las lágrimas, Álvaro también recibía un mensaje muy especial por parte de su hijo que no perdió la oportunidad de hablar con su padre. "Papa los valores que trasmites en el programa son los que me has enseñado desde pequeño, cada vez que te escucho hablar y lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo, lo que me enseñas, eres el ganador" sentenciaba el joven orgulloso del concurso que está haciendo el jinete.