Ana María Aldón desvela el motivo por el que no aparecerá en el museo de José Ortega Cano

MADRID, 30 Oct. (CHANCE) -

Ana María Aldón se emocionaba este sábado en 'Fiesta' tras ver unas imágenes que resumían su relación sentimental con José Ortega Cano y es que aunque esté en pleno proceso de divorcio, ha vivido momentos inolvidables con el diestro que nunca olvidará. Ahora, la prioridad de ambos es zanjar ese divorcio de la mejor manera para que el hijo que tienen en común no sufra.

Ortega aparecía también en el programa, pero no a través de una llamada telefónica como nos tiene acostumbrados a hacer, sino en un reportaje que hizo para mostrar cómo va avanzando el museo que tiene entre manos sobre su trayectoria en el mundo de la tauromaquia... fue entonces cuando Ana María desveló un detalle que se desconocía y que ha llamado la atención.

A pesar de que la temática del museo es profesional, en el parece ser que también estará presente la figura de Rocío Jurado, sin embargo, su todavía mujer le ha pedido que no haya ningún cuadro de ella... ¿por qué? la diseñadora no cree conveniente aparecer en el museo ya que su historia de amor con Ortega se ha acabado para siempre.

"Le he pedido que no haya ningún cuadro mío en ese museo" confesaba la colaboradora de televisión y explicaba: "No tiene ningún sentido que haya ahí un cuadro mío igual que no tendría sentido que yo pusiese un cuadro de él en medio del salón de mi nueva casa". De esta manera ya sabemos que Ana María no aparecerá en el museo porque ella misma no quiere tener ese lugar en la vida del diestro.