Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el temporal de nieve

Aena - AENA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aena ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el temporal de este miércoles, 28 de enero, y ante las previsiones de la Aemet, que avisa de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.

En un mensaje en redes sociales, el operador aeroportuario también ha aconsejado a los pasajeros que vayan a volar en las próximas horas que consulten con su aerolínea el estado de tu vuelo.

Además, ha recomendado el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto, que está registrando algunos retrasos en los vuelos programados para este jornada, tal y como se puede comprobar en su web.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, Aena ha precisado que en su red, actualmente, solo ha habido una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que se ha tenido que desviar a Sevilla por baja visibilidad.

La compañía pública destina un presupuesto de 2,3 millones de euros, 100.000 euros más que el año anterior, en la puesta en marcha del Plan de Actuaciones Invernales para la temporada 2025/2026, conocido como Plan Invierno, en los 21 aeropuertos de la red que tienen riesgo de sufrir incidencias por estos fenómenos meteorológicos.

En concreto, los aeródromos incluidos son los siguientes: Albacete, Asturias, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Huesca-Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Santiago-Rosalía de Castro, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.