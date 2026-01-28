La guía definitiva para congelar (y descongelar) el pan y mantenerlo fresco más tiempo

Archivo - Seguramente lo hagas mal y no lo sepas: cómo congelar (y descongelar) el pan correctamente - FREEPIK - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Congelar el pan se ha convertido en una práctica habitual para alargar su vida útil y evitar el desperdicio. Muchos consumidores compran varias barras o piezas a la vez y, al no consumirlas todas de inmediato, optan por guardarlas en el congelador esperando que se mantengan frescas cuando las necesiten. Sin embargo, hacerlo sin seguir ciertos pasos puede afectar su textura, sabor y frescura final.

Según la guía de Bofrost España sobre congelación del pan, el pan puede congelarse de manera segura siempre que se sigan unas pautas básicas de preparación, envoltura y descongelación. El portal destaca que el congelador no solo prolonga la vida útil del pan, sino que también ayuda a reducir el desperdicio, un objetivo cada vez más relevante en los hogares.

CÓMO CONGELAR EL PAN CORRECTAMENTE

El primer paso para congelar correctamente el pan es prepararlo adecuadamente. Los expertos recomiendan enfriar completamente el pan antes de introducirlo en el congelador, ya que el vapor residual puede generar cristales de hielo que dañan la miga y deterioran la textura al descongelarlo.

Además, es conveniente cortar el pan en rebanadas o porciones si se va a consumir poco a poco. Esto evita tener que sacar y volver a congelar el pan entero, algo que podría comprometer su calidad y favorecer la proliferación de bacterias. Asimismo, separar las rebanadas con papel encerado o film plástico facilita su uso y mantiene su frescura.

La envoltura también es decisiva para la conservación. Lo más aconsejable es utilizar bolsas herméticas específicas para congelación, papel film ajustado o incluso añadir una capa de papel de aluminio. Esto protege al pan de quemaduras por frío, escarcha y absorción de olores de otros alimentos.

CUÁNTO TIEMPO PUEDE ESTAR EL PAN CONGELADO

La duración del pan en el congelador depende de la temperatura y del embalaje. Los especialistas señalan que, almacenado correctamente a -18 °C o menos, el pan puede conservarse entre uno y tres meses en buen estado, dependiendo de su tipo y formato. Más allá de este tiempo, se observa una pérdida de sabor, aroma y textura, además de degradación de algunos nutrientes, como vitaminas del grupo B.

Una buena manera de controlar su consumo y evitar que permanezca demasiado tiempo sin usarse es etiquetar las porciones con la fecha de congelación. Esto permite consumir primero las piezas más antiguas y aprovechar al máximo su frescura.

CÓMO DESCONGELAR EL PAN CORRECTAMENTE

La descongelación también es fundamental. La manera más segura es hacerlo a temperatura ambiente sobre una rejilla, en la nevera o directamente en el horno a baja temperatura. Las rebanadas, sin embargo, se pueden introducir en la tostadora sin descongelarlas previamente, lo que ayuda a recuperar parte de su textura y aroma.

Es importante evitar métodos incorrectos, como dejar el pan desempaquetado durante muchas horas o usar el microondas de forma incorrecta, ya que esto puede generar humedad excesiva, resequedad o textura gomosa. Siguiendo estas recomendaciones, la congelación se convierte en un recurso seguro y práctico para conservar el pan en óptimas condiciones.