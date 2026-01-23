Belén Rodríguez se queda en 'GH Dúo' tras una ajustada expulsión con John Guts

BELÉN RODRÍGUEZ, JOHN GUTS Y CRISTINA PIAGET SE ENFRENTAN EN LA PRIMERA EXPULSIÓN DE 'GRAN HERMANO DÚO' - TELECINCO

MADRID, 23 Ene. (CHANCE) -

Tras los primeros días de convivencia en la casa de 'Gran Hermano Dúo' en los que Cristina Piaget ha sido la 'enemiga común', los concursantes se han enfrentado a la primera expulsión de esta edición. Con Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts midiendo sus fuerzas ante la audiencia, los espectadores del reality premiaban a Cristina convirtiéndola en la primera salvada de la noche y dándole la oportunidad de seguir disfrutando dela experiencia.

En medio de la sopresa para todos los concursantes que veían como Cristina regresaba a la convivencia a pesar de sus muchas discusiones, las primeras reacciones no se hacía esperar y era Anita Williams la que amenazaba con abandonar el concurso si Cristina seguía con su actitud. Finalmente Rocío y John se enfrentaban a unas votaciones muy ajustadas a pesar de haber concursado como 'trío' junto a Carmen Borrego en esta edición y es que entre ellos han surgido cada vez más rencillas que les han separado por completo.

Minutos antes de conocer el veredicto, Belén reconocía: "Pienso que las galas no me favorecen, lo podría haber hecho diferente pero hubiera dejado de ser yo". Por su parte, John añadía: "No tengo nada que pedir, solo agradecer el apoyo y esa votación que me da a mí bastantes ganas. Conozco mi lugar, estoy jugando de visitante aquí".

Finalmente, John abandonaba la casa de 'Gran Hermano Dúo' dejando a Belén completamente agradecida y con lágrimas en los ojos por el apoyo del público y esta nueva oportunidad que le dan de seguir disfrutando del concurso. "Tenía mucho miedo a salir la primera expulsada, ya bastante ridículo he hecho sin acertar nada de Gran Hermano, ya nadie me va a contratar para comentar ningún reality" reconocía Belén antes de volver a la casa.