Vinagre, bicarbonato y limón: los métodos caseros para desinfectar y mantener tu tabla de cortar de madera - ALEKSEI IESHKIN - UNSPLASH

MADRID 15 (EUROPA PRESS)

Las tablas de cortar alimentos de madera son un elemento clásico en muchas cocinas. Existen diversos tamaños y algunas versiones, además de ser útiles, aportan un toque decorativo. Sin embargo, han generado debates en los últimos meses en plataformas digitales por cuestiones sobre su seguridad e higiene.

La porosidad de la madera plantea preocupaciones, especialmente porque se cortan carnes crudas sobre ellas. Por ello, es importante limpiarlas y desinfectarlas adecuadamente para evitar la proliferación de bacterias.

VINAGRE BLANCO O LIMÓN Y BICARBONATO

En primer lugar, se debe asegurar que la tabla se limpie con agua y jabón después de cada uso. No obstante, hay productos sencillos que muchos tienen en casa que permiten realizar una limpieza más profunda y desinfectar la superficie.

El vinagre blanco, un aliado en la limpieza de cocinas y baños, también se puede utilizar para limpiar las tablas de cortar. Se puede rociar puro o diluido con agua, dejando actuar entre 5 y diez minutos. Después, se enjuaga y se seca.

Otra opción es utilizar limón y sal gruesa o bicarbonato. Se corta un limón a la mitad, se exprime sobre la superficie y se espolvorea sal o bicarbonato. Después, se frota la superficie con el limón y se deja en remojo entre 15 y 30 minutos. Finalmente se enjuaga y se seca.

UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD

Según los expertos de la empresa española de maderas Woodna, se puede utilizar lejía diluida para desinfectar la superficie de las tablas de cortar. Se mezclan dos cucharadas de lejía con una taza de agua, se aplica sobre la madera, se aclara y se seca.

Respecto al secado, los especialistas citados destacan que se debe evitar el uso del lavavajillas, ya que el calor y la humedad pueden hacer que la madera se hinche y aparezcan grietas. Tampoco se recomienda dejar la tabla sobre una superficie húmeda para su secado, ya que favorece la aparición de bacterias y moho.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los expertos en madera sugieren lijar o cortar la superficie de la tabla cuando aparecen grietas o hendiduras. Esto se debe hacer cuando la madera esté seca y es un método eficaz para alargar su vida útil.

Al ser un material poroso, se recomienda sellar la madera periódicamente y antes de su primer uso. Esto se puede hacer con aceite, como el de nuez o de linaza, aunque no se recomienda utilizar aceite de oliva porque puede dejar la superficie pegajosa.

Los especialistas de la tienda de cuchillos de cocina artesanales Forged indican que, para engrasar una tabla, se vierte un poco de aceite sobre la superficie, se frota con papel de cocina y se deja que penetre la superficie durante varias horas. Este proceso se repite hasta que la madera deje de absorber aceite y debe hacerse cuando la tabla empiece a sentirse seca.

Si la tabla presenta grietas profundas, la estructura se debilita y puede acumular bacterias y moho. Si son largas o ennegrecidas, se recomienda reemplazar la tabla.