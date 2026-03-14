Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

Archivo - La actriz Gemma Cuervo durante una entrevista para Europa Press en el Teatro María Guerrero, a 15 de junio de 2021, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años en Madrid, como ha confirmado su familia desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española por personajes como Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de cien montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre de Federico García Lorca', 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'.

Llegó a la televisión en los años 60, cuando participó en 'Estudio 1', un espacio que adaptaba obras de teatro a la pequeña pantalla, y en 'Historias para no dormir', pero su fama televisiva llegaría con las series de ficción, destacando especialmente su rol como Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' y personajes en otras series como 'La que se avecina'.

Además, Cuervo ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018), entre otros.

Durante los últimos años, la actriz había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su profesionalidad en los rodajes.