Carlo Costanzia se sienta en '¡De viernes!' tras la condena a sus hijos, Pietro y Rocco

MADRID, 6 Jun. (CHANCE) -

Después de hacerse pública la sentencia contra Pietro y Rocco Costanzia por la agresión a un joven al que tuvieron que amputarle una pierna, Carlo Costanzia padre se ha sentado en '¡De viernes!' para hablar del momento tan difícil que está viviendo toda la familia.

Carlo ha confesado que "el hecho de que haya sido un juicio mediática en Italia nos ha dejado alucinados" porque "nadie sabe quiénes somos", pero cuando se filtró a la prensa el apellido de sus hijos "estábamos en toda la prensa italiana y a nivel nacional". A partir de entonces "se descontroló por completo" y ahora que sabe cuáles son las condenas, ha asegurado que "la justicia es ejemplarizante".

En cuanto a cómo está viviendo esta situación, Costanzia ha asegurando que mal porque sus hijos "viven en celdas con otras personas que son criminales y allí es la ley de la selva". De hecho, ha desvelado que "Pietro ha tenido problemas, le han intentado agredir dos veces ya a Rocco no, tiene otro temperamento".

"Cada día es despertarse con 200 kilos en el pecho y pasar el día pensando qué les puede estar pasando a ellos", ha relatado el invitado y, además, ha opinado que todo este proceso "ha sido una caza de brujas que nos ha hecho mucho daño, ha sido brutal".

Sobre Zahara, la exnovia de su hijo Pietro, ha comentado que "ha vivido un gran amor con Pietro, han tenido una relación muy larga" hasta que se separaron, el joven se volvió a Italia y ella se quedó en España.

Sin embargo, sobre este tema ha querido aclarar -después de las declaraciones del padre de la joven en 'TardeAR' esta semana- que "yo he protegido mucho a Zahara y no me consta que este señor tenga relación con su hija", desmontando así la preocupación que pueda tener el padre respecto a su hija como ha dado a entender en los medios de comunicación.

Recordando las palabras que pronunció en su primera entrevista en el programa, asegurando que asumiría lo que la justicia dictaminase, Carlo ha matizado en esta ocasión que si es cierto que sus hijos se han equivocado "que paguen lo justo por lo que han hecho".