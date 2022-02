Carlos Sobera desaparece de 'Secret Story' y Sandra Barneda le sustituye

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

La gala de 'Secret Story' esta noche llamaba la atención porque empezaba con los rostros de Mario Vaquerizo y Lydia Lozano en pantalla, colaboradores habituales de este reality que tanto está dando de qué hablar. Minutos más tardes y tras regresar de una pausa publicitaria, Sandra Barneda se quitaba una máscara para anunciar que presentará este jueves la gala en vez de Carlos Sobera.

¿El motivo? el presentador conectaba en directo a través de una videollamada y confesaba que: "Me ha pillado un pequeño Covid el fin de semana pasado, del que ya estoy saliendo y para no contagiaros me quedo en casa". Y es que como muchos ciudadanos, el rostro conocido de Telecinco no ha podido esquivar más la Covid y como ha confesado, se contagió el pasado fin de semana.

Si este hecho nos ha dejado sorprendidos, más aún ha llamado la atención que Nagore Robles, también colaboradora habitual del reality no estuviera esta noche en plató para comentar las últimas noticias del concurso. Justo coincidiendo con la sustitución de Sandra Barneda como presentadora debido al contagio de Carlos Sobera.

Un programa que ha estado en boca de todos estos últimos días por la entrada esta misma noche de Carmen Lomana para acompañar a los concursantes y crear contenido que comentar desde fuera.