Varias calles del centro de Santander se cortarán al tráfico este viernes por la tarde por el encendido navideño

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias calles del centro de Santander se cortarán al tráfico este viernes, 5 de diciembre, por la tarde como consecuencia de la celebración de los actos de encendido navideño en la ciudad.

Según ha informado la Oficina de Coordinación de la Policía Local del Ayuntamiento, de 18.30 a 21.00 horas, aproximadamente, quedará cortado el Paseo de Pereda, la rotonda del Paseo de Pereda hasta Jesús de Monasterio, el túnel de Pasaje de Peña, Isabel II y calle Cádiz.

Además, estarán cerradas al tráfico en ese horario Calvo Sotelo, Ruamenor, Cuesta del Hospital, Garmendia, Juan José Ruano y Jesús de Monasterio.

El Ayuntamiento de Santander recomienda planificar los desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones y evitar, en la medida de lo posible, la circulación por las zonas aledañas al eje central de la ciudad en las horas señaladas.