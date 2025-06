Los concursantes de 'Supervivientes' ven por primera vez las supuestas imágenes de violencia de Montoya

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

En medio de la gran tensión que se está viviendo en los últimos días en la isla de 'Supervivientes', la direción del programa decía emitir el vídeo íntegro en el que se producía la discusión entre Anita y Montoya y en la que, supuetamente, el concursante había golpeado e insultado a Anita. Sobrepasado por la situación, Montoya volvía a romperse en lágrimas en la Palapa donde insistía: "Pido perdón a mi familia y a todo el mundo por mis formas pero jamás, jamás, habría hecho algo así".

Por primera vez en la historia del concurso, los propios concursantes podían ver el vídeo íntegro de la discusión en el que comprobaban que no había existido la supuesta agresión que tanto Álvaro Muñoz Escassi como sus compañeros habían insinuado. Por su parte, el equipo de grabación que estaba presente en la isla confirmaba que dicho episodio de violencia no había existido. "Es intolerante y no se puede consentir, las faltas de respeto entre vosotros no pueden seguir, que esta situación no se puede repetir" insitía Carlos Sobera tras visionar las imágenes. "La próxima vez que ocurra estso el programa tomará medidas que estén a la altura de lo sucedido" insistía el presentador provocando la respuesta por parte de los concursantes.

"Yo solo veo cómo Montoya nos insulta, no entendió el motivo de la reunión y se lo tomó como un ataque personal, que no lo era" dejaba claro Pelayo sobre su opinión tras la sucedido. Por su parte, Borja no veía nada sobre lo que tuviera que arrepentirse: "Yo no dije violencia, dije que había visto aspavientos y que dijo 'puta', no veo que tenga que retractarme". Finalmente, Escassi también hablaba sobre lo ocurrido y lo visto posteriormente: "Me encantaría dejar el tema zanjado, yo escuché puta y vi un manotazo para atrás, por mi parte, disculpas. Ya se ha acabado el tema. Yo en todo el programa le he faltado el respeto a nadie".