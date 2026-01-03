Ojo con usar agua y vinagre para limpiar una cafetera: la nueva solución que eliminar la cal de forma eficaz sin dejar o

Ojo con usar agua y vinagre para limpiar una cafetera: la nueva solución que eliminar la cal sin dejar olor - PAOLO VERZANI - UNSPLASH

Las cafeteras pueden ser complicadas a la hora de limpiar. Con el paso del tiempo, pueden acumular sarro, restos de café y otras sustancias que pueden alterar el buen funcionamiento de la máquina. Aunque algunas empresas venden productos descalcificadores, estos pueden resultar costosos, por lo que muchos hogares optan por soluciones caseras.

A pesar de la popularidad del truco casero de mezclar agua y vinagre, debido a la accesibilidad de los ingredientes y su bajo coste, no es la mejor opción para limpiar las cafeteras. Especialmente para quienes viven en lugares con agua dura, esta mezcla de vinagre no es lo suficientemente potente para eliminar la cal, por lo que están surgiendo nuevas alternativas económicos para resolver este problema.

¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL VINAGRE?

Además de la insuficiente eficacia del vinagre diluido para eliminar la cal y los aceites acumulados de las cafeteras, esta mezcla presenta otros inconvenientes. El ingeniero químico conocido por redes sociales como @renovandoconideas, dedicado a dar ideas para mejorar los hogares, resalta que la lengua es especialmente sensible al sabor del vinagre, por lo que esta mezcla puede hacer que el café "tenga sabor de ensalada durante mucho tiempo".

Asimismo, subraya la importancia de limpiar estas máquinas de forma periódica, ya que, si no se hace, el sarro generado por los minerales del agua ralentiza el flujo, daña el sistema de calefacción, puede obstruir las tuberías internas y puede provocar que la máquina deje de funcionar por completo. Estos residuos también pueden afectar el sabor del café, por lo que su eliminación puede ayudar en alargar la vida útil de la máquina y a asegurar un buen sabor.

EL INGREDIENTE MÁGICO: ÁCIDO CÍTRICO

Renovando con Ideas señala que el ácido cítrico es la solución frente a los problemas que presenta el vinagre en la limpieza. Destaca que, además de ser un limpiador natural y seguro, disuelve los depósitos minerales sin dañar las cafeteras. Es un producto accesible y de precio asequible, que puede comprarse generalmente por menos de diez euros.

Para utilizarlo, se debe mezclar una cucharada por cada medio litro de agua. Se rellena el depósito de la cafetera con esta solución, se ejecuta un ciclo completo y se tira el agua resultante. Para enjuagar la máquina, se debe realizar dos ciclos solo con agua, con el fin de asegurar que no quede ningún residuo del ácido cítrico.

Este producto no deja ni olor ni sabor residual tras el enjuague, por lo que se recomienda como una alternativa eficaz al vinagre. Además, Renovando con Ideas recomienda repetir este proceso cada dos o tres meses para mantener la cafetera en buen estado: "Notarás la diferencia desde la primera taza".