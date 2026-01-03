El ataque de EEUU en Venezuela, en imágenes y vídeos

Tras una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la "captura" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

El Gobierno de este país sudamericano ha denunciado que los ataques se han llevado a cabo contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparte en redes sociales imágenes de cómo caen las bombas en territorio Venezolano.