El ataque de EEUU en Venezuela, en imágenes y vídeos

Tras una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la "captura" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.
El Gobierno de este país sudamericano ha denunciado que los ataques se han llevado a cabo contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparte en redes sociales imágenes de cómo caen las bombas en territorio Venezolano.
Vídeos capturados en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, en Caracas.
Así han caído varias explosiones sobre el terreno, creando columnas de humo.
Imagen de una explosión en Caracas y un vídeo de la caída de explosiones en la ciudad.
Imágenes de un usuario de X de la explosión en el aeropuerto de Higuerote.