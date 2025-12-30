Cristina Pedroche a 24 horas de las campanadas: "Si fuera una despedida, que sea mi mascletá"

Cristina Pedroche durante su intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles' a 30 de diciembre de 2025. - 'Y AHORA SONSOLES'

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

Cristina Pedroche termina el 2025 dando las campanadas desde la Puerta del Sol, rompiendo con todo. Es la duodécima edición que la presentadora dará las uvas, la cifra de la suerte y según ha declarado, "el año que más ganas tengo de que llegue mañana". La comunicadora se ha mostrado ilusionada en todo momento y ha hecho hincapié en lo mágico del número 12, eso sí, no cierra la puerta a seguir siendo la cara visible de las campanadas "doce años más".

Pedroche ha visitado el programa 'Y ahora Sonsoles' en plena cuenta atrás para la noche más esperada del calendario, en la que seguidores y detractores esperan para ver con qué look sorprende para dar la bienvenida al año nuevo. "Nunca se sabe si las voy a volver a dar. Si fuera una despedida, quiero que sea como si fuera mi mascletá", ha dicho en el espacio de Atresmedia.

En cuanto al vestido, 'la Pedroche' no se ha explayado en cuanto a las pistas aunque sí ha explicado cómo empezó todo: "Josie me lo propuso en febrero, yo estaba embarazada y le dije que no lo veía y que no lo iba a hacer. Me dejó parir y en agosto ya empezó otra vez pico y pala con la misma idea", ha empezado explicando. Al parecer esta idea le pareció "excesiva", e incluso llegó a decirle al estilista "que la gente no lo iba a entender". Pero él, que la conoce a la perfección, lo tenía claro: "Me dijo que sólo lo podría hacer yo y de repente lo empecé a ver de otra manera". Para conocer la idea y ver cómo la defiende Cristina Pedroche sólo hay que esperar a despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026. Dabiz Muñoz ya seguirá con la tradición de ponerse el vestido dentro de un año en sus redes sociales.