David Bustamante revela una de sus grandes fobias en 'El Hormiguero'

MADRID, 11 Abr. (CHANCE) -

A punto de comenzar una nueva temporada en el Teatro Albéniz de Madrid de la mano del musical 'Ghost', David Bustamante se sienta en 'El Hormiguero' para hablar de sus proyectos profesionales atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Con el sentido del humor que le caracteriza, David habló de cómo ha sido su experiencia en Valencia durante las fallas cuando tenía que llegar al teatro situado en pleno centro de la ciudad entre falleras, petardos y trompetas. "Un plan sin fisuras" bromeaba el cántabro recordando algunas de las anécdotas que vivió.

Aunque reconoce que le han pasado cosas muy bonitas sobre el escenario, Bustamante habló sobre un momento de los de 'tierra trágame': "Me ha pasado de todo. Mi público está acostumbrado a verme a mí y no entiende que no interactúe con ellos. En el segundo acto voy paseando como un ente, ella se levantó, me agarró del brazo y me decía 'soy Encarna' hasta que un acomodador me ayudó a que se sentara en su sitio".

Con ganas de volver al escenario para reunirse con sus fans, Bustamante adelantó que está preparando su próximo disco: "Tengo un album nuevo escrito, compuesto y tengo muchísimas ganas, estamos terminando, en estudio. Más pronto que tarde volveremos a las andadas con música nueva, tengo mcuhas ganas de encontrarme con mi público".

Reconociendo algunas de sus fobias, Bustamante habló sobre el miedo que le da el mar a pesar de tener una casa frente a él: "La oscuridad y la profundidad del mar me provocan terror. Si me caigo no me da tiempo ni a mojarme, me subo para arriba. Un día iba con mi niña, se cayó un par de veces de la tabla y le dije 'Daniella o aprendes a ir encima de la tabla o nos vamos a tierra".

Siempre al lado de sus amigos y con muchas ganas de pasar el mayor tiempo posible con ellos, David reveló uno de los sescretos de su casa, un bar. "En mi casa tengo un bar con dardos, billar... tiene un nombre muy curioso: 'Escape bar' como el 'Escape Room' que entras y no sabes cómo salir. Mi casa es para disfrutar, siempre está llena de gente" reconoció.