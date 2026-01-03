Aemet activa el nivel amarillo por nevadas el domingo en cotas de 900 metros en la Sierra

Archivo - Un hombre camina por la nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por nieve en la sierra de la Comunidad de Madrid ante la previsión de fuert - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara al domingo ante la previsión de nevadas de hasta cinco centímetros en la zona de la Sierra, con precipitaciones en cotas de apenas 900 metros de altitud.

En concreto, el aviso estará activo desde las 18 horas hasta la medianoche. Las previsiones, que apuntan a una probabilidad de entre 40 y 70% de probabilidad, subrayan también que la cota de nieve podría ir en descenso a lo largo de la tarde.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se ha enviado un aviso a Ayuntamientos, Organismos y Dirección ante ese aviso, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

ASEM112 ha recomendado a quienes tengan que transitar por la zona hacerlo preparados con cadenas para los vehículos, el depósito de combustible lleno, el móvil con batería, así como mantas y comidas en el maletero. En caso de emergencia, han pedido avisar al 112.