Doña Magdalena, tía de Bernardo Pantoja, acude al hospital aún sabiendo que no le puede ver y consuela a Junco

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

Desde primera hora de la tarde sabemos que Bernardo Pantoja se encuentra en un estado muy delicado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y que, junto a él, sus hermanos Agustín, Juan e Isabel Pantoja, su mujer Junco, y su hija Anabel. Ante la noticia del empeoramiento de su estado de salud, todos han acudido allí para poder estar con él en estos momentos.

A pesar de que se ha dicho en 'Sálvame Diario' que los familiares querían tranquilidad para poder estar lo más tranquilos en estas horas con él, parece que la familia menos allegada ha hecho caso omiso... porque hasta allí se han acercado su tía Doña Magdalena y sus primas Sylvia Pantoja y Rocío Cortés. Tres personas con las que ni la hija de Bernardo ni sus hermanos tienen relación.

Por si esta fuera poco y no respetar la decisión de los más allegados en las horas más bajas de Bernardo, su tía Magdalena ha hablado para el programa en directo: "He venido para poder verlo, pero por lo visto no se puede subir, no dejan subir a nadie, estoy apoyando a junco, no sé cómo se encuentra y nada más. Le han dicho a Junco que ahí no se puede subir".

Y es que ni siquiera le han avisado los más cercanos, Magdalena se ha enterado por el programa de que su sobrino estaba en su peor momento: "A mí me ha llamado por teléfono Telecinco, me he enterado por ustedes" y no ha dudado ni un solo momento en acudir a la cafetería del hospital "para estar apoyando a junco y porque es mi sobrino, el que me interesa es mi sobrino, eso es lo que me importa a mí".

Gema López ha sido una de las más críticas con Magdalena, primero por acudir cuando sabe que Anabel no le va a permitir estar en la habitación y segundo, por acceder a estar delante de las cámaras: "Si mi sobrino no quisiera haberme visto, me hubiese retirado hace mucho, pero me pedía que estuviera ahí. A mí lo que me interesa es la felicidad de mi sobrino, la que me ha interesado siempre, no tengo nada que ver con su hija ni con los demás".

Sin duda, lo que se está viviendo en ese hospital es una situación surrealista. En el momento menos esperado y cuando Bernardo está viviendo sus horas más duras, varios enemigos de Anabel y de los hermanos de éste han acudido al centro aún sabiendo que no van a poder estar en la habitación.