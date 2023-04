El esperado reencuentro entre Alma y Manuel Bollo con Isa Pi en 'Supervivientes'

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

El pasado lunes tenía lugar la visita de Isa Pi a Asraf. Un reencuentro lleno de emoción y de muestras de afecto que aprovecharon hasta el último momento. Lo que ella no sabía es que se quedaría en Honduras para tener una charla con sus primos, también supervivientes, con los que podría aclarar el por qué de su mala relación con su pareja.

La hija de Isabel Pantoja esperaba en la playa escondida cuando llegaba Alma Bollo, quien sonreía y se acercaba corriendo a abrazarla de la emoción diciendo "me da mucha alegría verla". Aseguraba estar muy contenta de verla a pesar de las circunstancias. Ambas recordaban la buena relación que han tenido siempre, criándose juntas de pequeñas y compartiendo un sinfín de recuerdos. Isa Pi confesaba estar apenada por la tensión que se ha creado entre Asraf y ellos, algo que le hacía estar en una situación comprometida y de lo más incómoda.

Aclaraba que ella entiende que haya roces de convivencia, pero no cree que su pareja esté comportándose de una manera diferente para conseguir popularidad dentro del concurso. Su prima también reconocía estar dolida por la dinámica entre los dos supervivientes. Su encuentro terminaba con Alma Bollo recordando que ella siempre se ha llevado mejor con Isa mientras que Manuel Bollo ha sido más cercano con Kiko Rivera.

Tras esta conversación, Manuel Bollo llegaba a la playa en la que le esperaba su prima y no fue nada emotivo a diferencia del encuentro con Alma. Desde el primer momento, los dos se mantuvieron tensos y separados el uno del otro aunque sí que se dieron dos besos para saludarse. Él quiso defenderse confesando que hay muchas cosas que hace Asraf que le sacan de quicio y que no comparte. De nuevo, Isa reconocía estar dolida por lo que ha visto a través de las imágenes: "como novia de Asraf y prima vuestra, me duele la situación". También le recriminaba que no le utilice en sus discusiones cuando se refiere a que ella forma parte de un pack con su pareja.

Ella defendía que si ha visto que Asraf haya tenido cuidado con la relación que se estaba forjando con él y Manuel aseguraba que hay muchas cosas que lo que se ve fuera no es lo que ocurre, argumentando que le falta información para defender a su pareja. Terminaba la conversación asegurando que él ha sido la persona que más paciencia ha tenido, aguantando provocaciones y faltas de respeto por su parte.

Isa Pi no se imaginaba tener una visita a Honduras tan llena de emociones, recordando la experiencia vivida en la isla tras ocho años desde que pisó esta misma playa. Todavía queda pendiente saber qué más han hablado ella y Manuel Bollo durante la publicidad, algo que podría acabar muy bien o muy mal.