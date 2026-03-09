El Supremo anula de forma de definitiva la transformación de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos en viviendas

Archivo - Cocheras de Metro de Cuatro Caminos. - PLATAFORMA SALVEMOS 4 CAMINOS - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva la Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) firmado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida en febrero de 2025 y que supone la transformación de las antiguas cocheras en el distrito madrileño de Chamberí en viviendas, además de zonas verdes.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestiman los recursos de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid. S.A. y de Residencial Metropolitan S. Coop. Mad., contra la sentencia de 9 de mayo de 2025 de del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sentencia de instancia estimó los recursos interpuestos por Ecologistas En Acción Madrid y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, dando la razón a los recurrentes en cuanto a sus críticas por la "indebida" consideración de las alternativas del desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental.

El Supremo considera que los recursos no cumplen los requisitos necesarios para ser admitidos. En el caso de la Comunidad de Madrid, el tribunal señala que el recurso se limita a discrepar de algunos argumentos de la sentencia, pero que incluso si se aceptaran sus planteamientos seguiría existiendo otro motivo de nulidad, lo que priva al recurso de "efecto útil".

Respecto al Ayuntamiento de Madrid y a Metro de Madrid, la Sala aprecia falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, al tratarse de cuestiones muy ligadas a los hechos concretos del litigio y no a la interpretación general del derecho.

En el caso de la cooperativa Residencial Metropolitan, el tribunal también concluye que no se ha justificado la trascendencia jurídica necesaria para que el Supremo intervenga en casación.

La providencia declara firme la resolución e impone las costas procesales a las partes recurrentes, con un máximo de 2.000 euros por cada recurso, a favor de la parte que se opuso a su admisión.

EL DESARROLLO, EN SUSPENSO

Con esta decisión, el alto tribunal cierra la vía judicial en casación sobre el planeamiento urbanístico de Cuatro Caminos, manteniendo la anulación acordada previamente por la justicia madrileña y dejando en suspenso el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos de las antiguas cocheras de Metro.

La Sala anterior indicaba que una lectura detallada hace ver que "no se cumple con las determinaciones propias del alcance que deberían tener". "Las alternativas propuestas no dejan de ser una mera configuración variable y pormenorizada de las distintas estructuras edificatorias y de la ubicación de la zona verde y de los viales", considera la Sala.

El plan del Ayuntamiento daba respuesta a la situación de 443 familias cooperativistas que llevan años esperando para tener sus viviendas en el entorno del distrito de Chamberí.

El ámbito comprende una superficie de 43.253 metros cuadrados y la superficie edificable asciende a 59.586 metros destinando el 10% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.