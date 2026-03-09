El 72% de familias potencialmente beneficiarias del Complemento de Ayuda a la Infancia no la solicitan, según estudio

Carrito de bebé. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 72% de las familias potencialmente beneficiarias del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) --una prestación dirigida a familias con hijos menores de 18 años--, no la solicitan, según revela el informe '¿Llega el CAPI a las familias? Percepción de las familias sobre el Complemento de Ayuda para la Infancia', publicado este lunes por la Plataforma de Infancia (POI).

El estudio, basado en una encuesta realizada a 1.210 hogares en España, revela que los principales motivos para no solicitar esta ayuda son el "desconocimiento" y la "complejidad administrativa". En concreto, casi tres de cada diez personas potencialmente beneficiarias (28,7%) declara que no sabía que existía.

El informe también revela que el 71,2% de las personas entrevistadas declaran no recibir ningún tipo de ayuda para familias con hijos a cargo --pese a cumplir los requisitos para ser beneficiarias del CAPI-- frente al 28,7% que dicen recibirlas.

Según recuerda la POI, el CAPI puede formar parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque el umbral de ingresos exigido para acceder a este complemento es superior.

"El desconocimiento no se limita a la existencia de la prestación. Aunque todas las personas encuestadas reúnen las condiciones para recibir esta ayuda, un 25% considera que no cumple los requisitos, un 12,3% afirma no saber cómo solicitarla y un 18,9% cree que el CAPI no está dirigido a su perfil familiar", ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

En cuanto a la información sobre el CAPI, el 82,3% de las personas entrevistadas no recuerda haber visto ningún material informativo sobre el CAPI ni sobre el IMV y, entre quienes sí lo han visto, un 6,4% asegura haberlo entendido perfectamente.

Además, el estudio señala elementos de "estigmatización" vinculados a la pobreza. Así, aunque todas las personas encuestadas cumplían los requisitos del CAPI, el 30,4% considera que se trata de una ayuda destinada únicamente a quienes se encuentran en situaciones de necesidad extrema.

Entre las personas que sí reciben el CAPI, el 34,1% considera que el proceso fue largo; al 15,9% le resultó difícil realizar la solicitud de forma virtual y al 11,4% le costó reunir la documentación necesaria. Mientras, un 25% considera que el procedimiento fue fácil.

Ante estos resultados, la Plataforma de Infancia propone rediseñar el CAPI para mejorar sus cuantías y su distribución, aumentando la ayuda hasta un máximo de 200 euros por cada hija o hijo y priorizando las edades con mayor tasa de pobreza y mayores costes de crianza, especialmente entre los 7 y los 18 años.

Asimismo, la entidad plantea desvincular el CAPI del IMV y configurarlo como una prestación independiente. "Esto contribuiría a reducir la estigmatización y a que sea percibido como un apoyo a la crianza y no exclusivamente como una ayuda frente a la pobreza extrema", ha añadido Ibarra.

La Plataforma de Infancia también considera imprescindible "simplificar el acceso mediante la concesión automática" a través del cruce de datos entre administraciones, "eliminando el exceso de trámites que actualmente frena a muchas familias".

A su vez, subraya la necesidad de reforzar la comunicación y la sensibilización sobre las ayudas a la infancia, desarrollando campañas dirigidas a las potenciales familias beneficiarias y utilizando los canales a través de los cuales actualmente se informan, como el entorno cercano, los centros educativos e Internet.

"Desde la Plataforma de Infancia insistimos en avanzar hacia una ayuda universal a la crianza que llegue a todas las familias y evite los problemas de no solicitud, como llevamos años defendiendo", ha remarcado Ibarra.