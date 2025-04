Gala Caldirola, ¿se hubiese liado con Escassi en 'Supervivientes'? Samya suelta la bomba

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

"Gala dijo que, si no fuera porque Escassi tenía novia y le caería la del pulpo por separar una relación, se liaría con él sin ningún problema". Esta es la bomba que Samya ha soltado este domingo durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', asegurando que la influencer se sinceró con su compañera Nieves y le confesó que no le hubiese importado tener algo durante el reality con el jinete si éste no estuviese saliendo con Sheila Casas, a pesar de que todos creíamos que quien le gustaba -por lo menos en las primeras semanas de convivencia- era Montoya.

Algo que la propia Gala ha negado sorprendida, reconociendo que aunque Escassi le parece "muy guapo", "de ahí a que yo quiera romper una relación...". "Madre mía, qué oído. Quiero ver las imágenes, Nieves es una tía muy leal a las amigas" ha retado a Samya, poniendo en duda que Nieves le contase tal cosa que, ha dejado claro, nada tiene de cierto.

Además, la instagrammer ha respondido a la pregunta de si realmente hubo tonteo con Montoya en sus primeros días en los Cayos Cochinos, confesando que "nos hemos llevado muy bien, no sé si la palabra es tonteo, nos reíamos un montón. Él como que coqueteaba y yo me dejaba coquetear porque estoy soltera, el chico me caía muy bien". "Pero no me gusta, no es mi tipo", ha asegurado.

Un 'buen rollo' y un coqueteó que terminó de forma radical cuando "a Montoya le sentó como una patada en su ego que le dijera que tenía que bajar un poco la intensidad porque me estaba volviendo loca". "De repente, se enfadó conmigo, se lo llevó a un terreno muy personal y me empezó a hablar de una manera muy despectiva" se ha lamentado.