Del apagón eléctrico a la alta tensión política y judicial. Cronología de España en 2025

Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España.

Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España. - Alejandro Martínez Vélez/Europ / Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este 2025 ha sido un año de hitos para España. Desde el mayor apagón eléctrico de la historia reciente al peor balance de incendios forestales desde que existen registros. También ha sido el del primer ingreso en prisión de un diputado en activo --José Luis Ábalos--, y el del primer fiscal general del Estado condenado --Álvaro García Ortiz--.

Estos dos nombres propios --junto a otros como Santos Cerdán, Koldo García, Leire Díez y Francisco Salazar-- han desatado una sobrecarga de tensión política y judicial para el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una economía en sólido crecimiento, pero con sombras como el encarecimiento --récord igualmente-- del precio de la vivienda, también dan forma a esta cronología de España en los doce meses pasados:

-- 16 DE ENERO: El exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, declara como investigado en los juzgados de Plaza de Castilla por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. El 14 de noviembre, el juez le procesó al considerar que hay indicios. El 17 de diciembre, la Fiscalía pidió archivar la causa contra el exdiputado al ver "insuficientes" los indicios de agresión sexual.

-- 6 DE MARZO: Comienza la irrupción sucesiva en la Península Ibérica de seis borrascas de alto impacto (Jana, Konrad, Laurence, Martinho, Nuria y Oliver) que, en solo cuatro semanas, llenan los embalses hasta niveles no registrados en muchos años en algunas cuencas. La reserva hídrica pasa del 58 por ciento a principios de marzo al 76 por ciento a finales de abril.

-- 31 DE MARZO: Una explosión por acumulación de gas grisú causa la muerte de cinco mineros en una explotación subterránea de carbón en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña.

-- 28 DE ABRIL: Un apagón sin precedentes en la historia reciente deja la Península Ibérica sin electricidad durante gran parte de la jornada. El informe oficial determinó que la causa fue una reacción en cadena de sobretensiones que desequilibraron progresivamente el sistema eléctrico hasta el colapso.

-- 12 DE JUNIO: Santos Cerdán dimite como número 3 del PSOE y renuncia a su acta como diputado tras un demoledor informe que le implica en la trama de corrupción en adjudicaciones de obras públicas junto a José Luis Ábalos y a Koldo García. El 1 de julio, el juez decretó su ingreso en prisión, donde pasó casi cinco meses, hasta el 19 de noviembre.

-- 23 DE JUNIO: La OTAN cierra un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035, dando flexibilidad a España para invertir por debajo de ese umbral, lo que ha provocado críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

-- 30 DE JUNIO: Una avería en la catenaria provoca un colapso en el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a 23 trenes y 318 pasajeros. La incidencia causó la interrupción del servicio durante horas, dejando a pasajeros atrapados en pleno trayecto durante una ola de calor, con problemas de electricidad, baños y suministro de aire acondicionado. Los problemas en la red de alta velocidad se reprodujeron en mayor o menor intensidad durante meses.

-- 16 DE AGOSTO: El peor día de la gran ola de incendios forestales que arrasó durante semanas más de 300.000 hectáreas, sobre todo en León, Orense, Zamora y Cáceres. El de este año es el peor balance desde que hay registros de incendios forestales.

-- 14 DE SEPTIEMBRE: Las protestas propalestinas contra la masacre por la invasión israelí de Gaza impiden la finalización de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por la presencia de un equipo del país hebreo.

-- 14 DE OCTUBRE: El FMI sitúa a España como la mejor economía avanzada del mundo, con un crecimiento del 2,9 por ciento para 2025 y una previsión del 2 por ciento en 2026.

-- 16 DE OCTUBRE: Tras una pugna de 17 meses, fracasa la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, al no lograr superar el 26 por ciento del capital de la entidad catalana.

-- 3 DE NOVIEMBRE: Con un "no puedo más", Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana, tras arreciar las críticas ciudadanas a su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 229 muertos. Fue sustituido el 27 de noviembre por su 'mano derecha' Juanfran Pérez Llorca.

-- 19 DE NOVIEMBRE: Con una media de 2.153,4 euros por metro cuadrado, el precio de la vivienda rompe por primera vez el récord histórico de la burbuja inmobiliaria de 2007, según datos oficiales.

-- 21 DE NOVIEMBRE: Con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía, Felipe VI pronuncia un discurso en el Congreso en el que reivindica la Transición y llama a la concordia y al diálogo.

-- 24 DE NOVIEMBRE: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia al Gobierno, cuatro días después de ser condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es el primer fiscal general del Estado condenado. Y el 11 de diciembre toma posesión Teresa Peramato como fiscal general del Estado.

-- 27 DE NOVIEMBRE: El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se convierte en el primer diputado en activo en ingresar en prisión. Un juez del Supremo le encarcela de manera provisional junto a su antiguo asesor Koldo García por riesgo de fuga extremo por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia.

-- 28 DE NOVIEMBRE: Se tiene conocimiento de que Francisco Salazar, exasesor de Moncloa y exmiembro de la dirección del PSOE, había decidido darse de baja en el partido, y trasciende que las denuncias internas por acoso sexual presentadas contra él en julio habían desaparecido del sistema dedicado a su tramitación.

-- 28 DE NOVIEMBRE: El Ministerio de Agricultura confirma dos casos de peste porcina africana en animales silvestres. En concreto, en dos jabalíes que fueron hallados muertos, el 26 de noviembre, en Bellaterra (Barcelona). Es la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994.

-- 4 DE DICIEMBRE: RTVE confirma que abandona Eurovisión por la participación de Israel.

-- 10 DE DICIEMBRE: La UCO detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, el juez les deja en libertad el 13 de diciembre con medidas cautelares y con la causa bajo secreto de sumario.

-- 10 DE DICIEMBRE: La muerte a los 63 años del músico Robe Iniesta, líder de Extremoduro, provoca un elogio unánime a su figura en el mundo de la cultura, que se extiende, de forma inusual por el consenso, a los partidos políticos.

-- 21 DE DICIEMBRE: El PSOE obtiene el peor resultado en unas elecciones en Extremadura con el 25,7 por ciento de los votos, lo que provoca la dimisión del líder del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo. El PP de María Guardiola ganó los comicios sin mayoría absoluta, pero necesita a Vox, que se dispara hasta los 11 diputados, frente a los cinco que tenía en 2025.