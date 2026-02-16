'GH Dúo' toma una decisión drástica ante el comportamiento de los concursantes y Antonio Canales se marcha de la casa

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

La tranquilidad en la casa de 'Gran Hermano Dúo' ha vuelto a saltar por los aires esta vez por una nueva disputa protagonizada por Cristina Piaget y los hermanos, Manuel y Gloria, que ha obligado a la dirección del programa a tomar una decisión drástica por saltarse de nuevo los límites de convivencia, respeto y educación ante las cámaras.

Tras haber protagonizado una de las discusiones más complicadas de esta edición, la dirección del programa les obligaba a ver las imágenes ante las que no dudaban en avergonzarse. "Esto ha sido brutal. Ha sido Jumanji" reconocía Manuel González. "No queremos dar ese ejemplo de mierda" explicaba Cristina tras ver cómo Carlos Lozano y Manuel intentaban hacer las paces tras la verguenza vivida después de verse en una situación tan extrema.

Ante esta actitud bochornosa, Ion Aramendi les comunicaba una noticia que no les iba a gustar en absoluto. "Mi compañeros Jorge Javier Vázquez ya os dio una advertencia y este fin de semana habéis vuelto a provocar un incidente lamentable. Por vuestro pésimo comportamiento reiterado hemos tomado una medida inédita en la historia de GH" comenzaba anunciando el presentador. Ante la sorpresa de los concursantes, Ion les comunicaba la decisión final del programa: "Hemos decidido anular las nominaciones del jueves y se anula la votación. En este momento todos estais en peligro de expulsión y esta noche uno de vosotors será expulsado, lo va a decidir la audiencia".

Finalmente, Ion comunicaba la decisión de la audiencia siendo Antonio Canales el elegido para abandonar la convivencia. "He hecho mi concurso, tengo ganas de descanasr en mi casa, no me quiero ir triste, para nada, un golpe de felicidad, gracias a GH y gracias a vosotros, sois los mejores" reconocía Antonio antes de marcharse de la casa con la mejor de las sonrisas dejando a muchos de sus compañeros con las lágrimas en los ojos. Feliz de su paso por el concurso, Canales dejaba muy claro que le dedica su paso por el concurso a la persona que está en el cielo haciendo referencia a su hermano pequeño que fallecía hace tan solo unas semanas mientras el bailarín participaba en el concurso.