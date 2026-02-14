El tramo norte de la Línea 11 de Metro ya es definitivo: seis estaciones para unir Mar de Cristal y Valdebebas Norte

Archivo - Línea 11 de Metro de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid en su tramo norte ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad con la aprobación definitiva de su trazado, que incluye seis estaciones para conectar Mar de Cristal con Valdebebas Norte pasando por Ifema Madrid, el Intercambiador, el Hospital Isabel Zendal y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente de forma definitiva el estudio informativo del tramo norte de la L11, que en un primer momento contemplaba cuatro alternativas de trazado con el objeto de determinar su viabilidad como opción a desarrollar constructivamente.

La opción seleccionada contempla un presupuesto base de licitación de 599.331.470,59 euros (IVA no incluido) y cuenta con informe de impacto ambiental favorable, según la documentación consultada por Europa Press.

La intención del Ejecutivo regional es que las obras puedan comenzar en 2027 y se calcula que se puedan prolongar unos tres años y tres meses, a realizar de manera continuada.

En concreto, de las cuatro alternativas en estudio, el Gobierno regional ha seleccionado la que contempla estaciones en Mar de Cristal (conexión con los andenes de las Líneas 4 y 8) y ubicación bajo la calle Arequipa; Ifema-Cárcavas (ampliación del Recinto Ferial); Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia; Hospital Enfermera Isabel Zendal; Aeropuerto de Barajas-T4 (conexión con L8 de Metro); y Valdebebas Norte.

Este tramo contempla un túnel de 8,2 kilómetros para unir Mar de Cristal con el barrio de Valdebebas Norte e incluye la construcción de ramales de conexión con la Línea 8 en Mar de Cristal y con las futuras cocheras de Barajas.

Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en la zona de Cristalia y otra en Valdebebas para dar servicio a la zona noreste del barrio.

La primera estación, la de Mar de Cristal, está proyectada bajo la intersección de la calle de Arequipa con la glorieta de Mar de Cristal, con conexión con L4 y L8, mientras que la segunda estará en la calle Francisco Umbral, junto al futuro circuito de Fórmula 1, dando servicio a la ampliación de Ifema y al barrio de Las Cárcavas.

La tercera estará en la calle Juan Antonio Samaranch, próxima al intercambiador de Valdebebas, por lo que servirá de conexión intermodal de transporte (Cercanías-Bus-Metro) y prestará también servicio al área suroeste del barrio de Valdebebas y a la futura Ciudad de la Justicia.

La cuarta estará bajo la calle Fernando Higueras, a unos 150 metros del Hospital Enfermera Isabel Zendal, y, además de a este centro, también dará servicio a la parte sureste del barrio de Valdebebas. La de la T-4 se ubicará al oeste del edificio de aparcamiento y de la futura estación de Adif Alta Velocidad y está sobre la mesa una nueva interconexión subterránea directa con los andenes de la Línea 8.

Finalmente, la sexta y última estación se ubicará bajo la intersección de la Avenida Secundino Zuazo con la calle de Fina de Calderón, donde está proyectado el centro comercial Valdebebas Shopping, uno de los más grandes de España, y dará servicio a la zona norte de Valdebebas.

El túnel se excavará principalmente mediante tuneladora, unos trabajos que se realizarán en dos tramos. El primero avanzará desde el pozo de ataque ubicado en la calle Fernando Higueras, entre la Avenida Manuel Fraga Iribarne y la calle Gustavo Pérez Puig, hacia el pozo de extracción en la intersección de la Glorieta de Sandro Pertini con la Calle de Julián Gutiérrez Segador, en la zona de Mar de Cristal.

El segundo, desde el pozo de ataque situado en la Avenida de Secundino Zuazo, en su intersección con la calle de María de las Mercedes de Borbón, hacia el pozo de extracción de tuneladora coincidente con el pozo de ataque del primer tramo.

En cualquier caso, ciertos tramos se realizarán mediante el método tradicional de 'pico y pala' para minimizar la afectación en el arbolado urbano y la contaminación acústica durante la fase de construcción.

ESTADO DE LA LÍNEA 11 DE METRO

La Línea 11 de Metro se concibió como la gran línea diagonal de Madrid, con 33,5 kilómetros de red para atravesar la ciudad de suroeste a nordeste, uniendo Cuatro Vientos con los nuevos desarrollos de Valdebebas, unos trabajos por fases que, además de este tramo señalado, contempla otros tres más.

Así, la Comunidad tiene en marcha el trazado centro para conectar Plaza Elíptica y Conde de Casal, unos trabajos que avanzan por encima del 50%. Incluye cinco estaciones, dos de ellas nuevas (Comillas y Madrid Río), así como las de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, desde donde conectará con un intercambiador que dará servicio al corredor de la A-3.

En cambio, el tramo que conecta Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas continúa paralizado. Según se alegó en su momento, por no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de Línea 11 con los que deberá conectar cada uno de los subtramos para el enlace entre Conde de Casal y Mar de Cristal.

Este tramo estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros, divididos en dos proyectos distintos, y contemplaba un máximo de 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexión prevista con las líneas 2, 4, 5, 7, 8, 9 de Metro.

En cuanto al tramo sur, el más corto, unirá La Fortuna con la estación de Cuatro Vientos de la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), con un túnel de unos 2,2 kilómetros que permitirá enlazar con la actual estación de la Línea 10.

De este modo, la prolongación de la Línea 11 de Metro conectará el suroeste y el nordeste de la capital, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos clave como la Estación de Atocha y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y descargará el volumen de viajeros que soporta la L6, la de mayor tránsito de toda la red.