Vox pedirá en el Parlamento que la Junta declare BIC las plazas de toros más antiguas de varias provincias

Archivo - Morante de la puebla durante la corrida goyesca en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, en Ronda, (Málaga, Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que pide al Gobierno andaluz que inicie los trámites necesarios para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las plazas de toros más antiguas de las provincias de Jaén, Cádiz, Córdoba, Almería y Granada.

Según Vox, estas plazas, en muchos casos datadas en los siglos XVIII y XIX, representan un "valor histórico, arquitectónico, etnográfico y social de primera magnitud, por lo que su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es un paso fundamental hacia su conservación integral".

Actualmente, se reconoce al patrimonio taurino catalogando como Bien de Interés Cultural (BIC) cosos históricos, como la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda, que es la más antigua de la provincia de Málaga; la de la Real Maestranza de Sevilla, también la más antigua de su provincia, o la de Campofrío, la más antigua de la provincia de Huelva.

No cuentan con esta figura jurídica de protección, según Vox, algunas de las plazas más emblemáticas de las provincias de Jaén, Cádiz, Córdoba, Almería y Granada, a pesar de su antigüedad y de su valor histórico y simbólico.

"Esta carencia deja desprotegido un importante conjunto del patrimonio cultural andaluz, lo que priva a estos municipios de los beneficios que se derivan de la declaración BIC, es decir, ayudas para su conservación, mejora de su atractivo turístico, o posibilidad de acceso a fondos europeos y estatales", según Vox.

Concretamente, se trata de la plaza de toros de Segura de la Sierra (Jaén), del siglo XVIII; de la de Villaluenga del Rosario (Cádiz), del siglo XVIII; de la de Cabra (Córdoba), del siglo XIX; de la de Vera (Almería), del siglo XIX, y de Baza (Granada), de principios del siglo XX.

Para Vox, la tauromaquia no es "simplemente un espectáculo o una práctica circunscrita a un grupo social o geográfico concreto, sino una expresión cultural profundamente arraigada en el imaginario colectivo español, que ha impregnado la literatura, la pintura, la música y la arquitectura desde hace más de cinco siglos".

"La tauromaquia, en sus múltiples formas, constituye no solo una seña de identidad del patrimonio inmaterial de España, sino también una fuente relevante de riqueza económica, cohesión social y conservación ambiental", añade Vox en su iniciativa.

Asimismo, se insta a la Junta a "incorporar de forma activa y prioritaria estas plazas de toros históricas en sus campañas institucionales de promoción turística, tanto a nivel regional como nacional e internacional".

Para Vox, estas plazas, más allá de su funcionalidad como recintos taurinos, deben entenderse como elementos de interés turístico-cultural, equiparables a monumentos históricos, castillos, iglesias o museos.

Otra demanda a la Junta es que diseñe e implemente un Plan andaluz de Conservación y Puesta en Valor de Plazas Taurinas Históricas, que contemple la financiación, recuperación arquitectónica, digitalización documental, señalización turística y promoción educativa de aquellas plazas con relevancia patrimonial documentada.