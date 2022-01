Gloria Camila, así ha sido su reaccion al ver un adelanto de 'Montealto'

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

Con el foco puesto en su familia a pocas horas de que se emita el polémico documental 'Montealto' en el que Rocío Carrasco reconstruirá la casa familiar paso a paso, Gloria Camila acude a su puesto de trabajo en 'Ya son las ocho' reconociendo que no está nerviosa por lo que se pueda hablar en el documental. "No estoy nerviosa pero tengo ganas de ver cómo lo hacen, sobre todo por la casa. Quiero rememorar los momentos en esa casa, me encantó y fue donde yo pasé toda la infancia".

En cuanto a cómo lleva el tema de las cajas, Gloria aseguró que está disfrutando mucho de cada recuerdo familiar que está rememorando con dichas cajas: "He abierto cajas pero todavía quedan, son como los 18 contenedores... en lo que a mí me repercute son muchas fotos". Cuando le preguntan por la habitación de niña de Rocío Carrasco que descubriemos todos mañana en el documental, Gloria explica: "Esa habitación fue de mi hermana y cuando se va se cambió y fue mía. Mi madre me puso como una casita de muñecas enorme y además con el número 11 que era su numero favorito".

Aunque Gloria Camila sabe que el documental 'Montealto' le removerá muchos recuerdos familiares de su madre, la joven asegura que lo verá como una espectadora más: "Yo me considero una espectadora, no sé lo que me voy a encontrarar. Yo he visto esa casa desde dentro, he vivido en esa casa, no es lo mismo verlo en televisión que ir a la carpa y ver la escultura de verdad, sin cámaras".

Cuando le anuncian que existe un documento gráfico en el que la propia Rocío Jurado enseña cada parte de su casa de la mano de su amiga Betty Pino, Gloria reconoce que le produce más nostalgia dicho documento gráfico en el que poder escuchar la voz de su madre que el programa de su hermana.