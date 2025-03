Ivonne Reyes, su entrevista más dura: "Si no fuera por mi hijo no seguiría viva"

MADRID, 14 Mar. (CHANCE) -

Ivonne Reyes se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' tras reconocer en exclusiva a la revista Lecturas que está atravesando un complicado momento económico y lo cierto que ha hablado de manera clara del infierno que está viviendo.

"No tengo ni idea del dinero que he perdido" ha explicado la invitada, pero sí que ha recuerda haber vivido por encima de sus posibilidades en los años más gloriosos de la televisión: "Llegaba al aeropuerto y me cogía un billete al país que quisiera y hacía llamadas desde el avión, las facturas de teléfono eran terribles".

Ivonne ha desvelado que fue "después de la pandemia" cuando es consciente del problema económico que sufre y a día de hoy no entiende "qué hice con el dinero", pero también ha reconocido que ha ayudado y costeado a su familia durante toda su vida.

"Hice magia, me reinventé, pero sí opté en un momento determinado en pagar mis deudas antes que comer" ha reconocido la colaboradora de televisión porque "no podía hacer otra cosa".

Además, Ivonne ha confesado que "mi hijo me ayudó con 'Supervivientes' y eso me ha dolido muchísimo porque ese dinero debería tenerlo él en el banco". Y es que, tan complicado es el momento que vive que ha desvelado que en su cuenta bancaria no tiene dinero: "Tendré cuando me paguen aquí" y que "estoy en un proceso de segunda oportunidad".

Sin embargo, también ha querido agradecer desde el plató a todas esas personas que le llevan ayudando todo este tiempo: "Ha habido muchos amigos que me han ayudado, mi familia y mi hijo me ayudó en ese momento".

En estos momentos, Ivonne ha asegurado que está "atravesando por una depresión" y que "si no fuera por mi hijo no seguiría viva". "No estoy bien, estoy en proceso de recuperar, de romperme, de caer... de quitarme tantas corazas", ha explicado.