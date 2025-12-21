A qué hora abren y cierran los colegios electorales el 21D en Extremadura

Archivo - Vista de un colegio electoral en Málaga, a 9 de junio de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BADAJOZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños están llamados a las urnas este sábado 21 de diciembre en unas elecciones autonómicas que determinarán la composición de la Asamblea de Extremadura, el órgano del que saldrá el próximo presidente de la Junta. Como en cualquier jornada electoral, una de las preguntas más habituales es el horario de apertura y cierre de los colegios electorales, especialmente para quienes necesitan organizarse para acudir a votar. Según la normativa vigente, los colegios electorales abren a las 09:00 horas y cierran a las 20:00 horas. Este horario es el mismo en todo el territorio extremeño y se aplica a todas las mesas electorales.

QUÉ OCURRE SI HAY COLAS A LAS 20:00

El cierre se produce exactamente a las 20:00 horas, pero las personas que ya estén dentro del colegio o esperando en la cola pueden votar. La mesa debe permitir que sufraguen todos quienes hayan llegado antes de la hora oficial de cierre. Una vez termine la votación, comienza el escrutinio, que se realiza públicamente en cada mesa.

QUÉ DOCUMENTOS HAY QUE LLEVAR PARA VOTAR

Para votar es necesario llevar uno de estos documentos en original: DNI, pasaporte y carné de conducir. No importa si alguno de ellos está caducado, siempre que se trate de un documento oficial en formato físico. No se aceptan fotocopias ni documentos digitales.

¿Y SI HE PERDIDO LA TARJETA CENSAL?

La tarjeta censal no es obligatoria para votar, pero facilita localizar mesa y colegio electoral. Si la has perdido, puedes consultar tus datos de mesa: En la web del INE. En tu ayuntamiento. En las oficinas censales de Badajoz y Cáceres. En el propio colegio electoral, donde habrá listados con las calles que votan allí.

SI TE TOCA ESTAR EN MESA ELECTORAL

Los miembros designados por sorteo, así como los suplentes, deben acudir obligatoriamente. Existen causas justificadas para no hacerlo, como: Tener más de 65 años. Padecer una discapacidad acreditada. Ser pensionista o estar incapacitado, entre otros supuestos. La Junta Electoral es el órgano competente para resolver reclamaciones relacionadas con estas obligaciones.

¿A QUÉ HORA HAY QUE ACUDIR SI TE TOCA MESA ELECTORAL?

Las personas designadas como presidente o vocal de una mesa electoral deben presentarse en el colegio a las 08:00 horas, una hora antes de la apertura de los colegios al público. Ese tiempo se destina a constituir la mesa, comprobar el material electoral y dejar todo preparado para el inicio de la votación a las 09:00.

¿A QUÉ HORA TERMINA LA JORNADA SI ERES PRESIDENTE O VOCAL?

Para los miembros de la mesa electoral, la jornada no termina a las 20:00 horas. Tras el cierre de los colegios, el presidente y los vocales deben realizar el escrutinio, cumplimentar la documentación oficial y remitir las actas correspondientes. El horario de salida depende de lo que se prolonguen estas tareas, que pueden extenderse varias horas más después del cierre de la votación.

