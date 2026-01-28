Javier Ambrossi en su primera visita sin Javier Calvo a 'La Revuelta': "A veces uno se desenamora"

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

En un momento de su vida de muchos cambios a nivel personal, pero también profesional, Javier Ambrossi ha afrontado su primera visita a 'La Revuelta' sin el que hasta el momento ha sido su compañero en todos los aspectos de la vida, Javier Calvo. Agradecido por su papel como presentador en el Benidorm Fest 2026, Ambrossi llegaba a su cita con un regalo muy especial, una bola de cristal con una fotografía de su primera entrevista con David Broncano en la que también estuvo Javier Calvo. "Me entran ganas de llorar" reconocía sin poder contener las lágrimas.

Demostrando que forman un gran equipo profesional, los Javis siguen trabajando juntos sin para de cosechar éxitos. "Es la persona a la que más he querido en mi vida, sería imbécil si no formase parte de mi vida, saldría perdiendo yo" reconocía Ambrossi, aunque matizaba: "a veces uno se desenamora". Sin reparos al hablar de su ruptura y el proceso que han atravesado, Ambrossi recordaba que durante el cumpleaños de su ya ex pareja sufrió un ataque de ansiedad: "El cuerpo me estaba pidiendo hacer cosas que no estaba haciendo. No sabía dónde acababa él y dónde empezaba yo y eso empezó a poder con mi salud mental". Con ganas de compartir su historia, el director también lanzó un consejo muy claro: "Con la cantidad de mierdas que pasan en el mundo, no te quedes atrapado en una relación que sientes que ya acabó".

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, Ambrossi también hizo frente a las tradicionales preguntas del programa en las que dejó claro que está disfrutando al máximo de su soltería. "En el último mes, entre 12 y 15 veces" reconocía sobre las relaciones sexuales bromeando: "Llevaba mucho tiempo en una relación y se me había acumulado la clientela". Sobre el tema de la sexualidad, Javier también habló sin tapujos revelando que está en una nueva etapa de su vida que quiere exprimir al máximo: "Disfrutar del cuerpo, de gustarte y ver que gustas. Es algo que ha vuelto a nacer en mí y que yo necesitaba". Sin ganas de volver a enamorarse, al menos de momento, el creador de 'Paquita Salas' explicaba entre risas: "Mucho le tengo que gustar para querer meterse en esta movida".