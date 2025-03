MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Después de unos días de difícil convivencia en los que las discusiones y salidas de tono han sido habituales entre ellos, José Carlos Montoya y Manuel protagonizan su esperado acercamiento en 'Supervivientes' donde comparten la convivencia con Anita, el princpipal motivo de conflicto entre ellos. "Yo no vengo a ser tu enemigo, ni a hacerte daño ni a hacerte pasarlo malamente. Si te he faltado al respeto o te he fatigado más de la cuenta, te pido perdón" reconocía Manuel ante un agotado Montoya en la noche de Honduras.

Dejando muy claro que, "nadie elige de quién se enamora", Montoya insistía en que lo ha pasado y lo sigue pasando muy mal por Anita a la que ahora está obligado a ver todos los días. "Yo quiero llevarme lo mejor posible entre los tres, yo intento que lleguen a un acuerdo, que se den una oportunidad porque lo sienten el uno y el otro. No estoy aquí para pelear ni para crear confusiones, yo vengo aquí a otra cosa, a vivir una experiencia increíble" reconocía Manuel tras un sincero abrazo con Montoya que mostraba un claro acercamiento entre los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones'.

Por su parte, Anita aprovechaba la ocasión para tener un detalle con Montoya a quien le regalaba un colgante hecho a mano en forma de cruz que su ex pareja recibía muy agradecido asegurando que le hacía mucha ilusión porque no se había llevado a la isla su rosario. Cada día más cerca el uno del otro, Montoya y Anita están acerecando posturas en el día a día en el que también les hemos podido ver muy cariñosos. "Una isla os separó y esta isla os va a unir de nuevo" comentaba Manuel mientras veía a sus compañeros de reality abrazarse y compartir muestras de cariño.