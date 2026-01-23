Elecciones de Aragón 2026: todas las fechas clave del calendario electoral y las encuestas

Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de las elecciones autonómicas de Aragón ya está en marcha y culminará el próximo domingo 8 de febrero de 2026, cuando los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la comunidad y la composición de las Cortes de Aragón. La convocatoria se produce tras el adelanto electoral anunciado por el hasta ahora presidente autonómico, Jorge Azcón (PP).

Con el inicio oficial de la campaña, se activan también los principales plazos del proceso electoral, desde el voto por correo hasta la constitución de las mesas. Estas son las fechas clave que deben tener en cuenta los electores de cara a la cita con las urnas.

FECHA DE LAS ELECCIONES EN ARAGÓN 2026

Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 8 de febrero de 2026 en toda la comunidad de Aragón. Ese día, los colegios electorales abrirán a las 9.00 para permitir la votación presencial de los ciudadanos censados.

CAMPAÑA ELECTORAL

La campaña electoral comienza el viernes 23 de enero y se prolongará durante dos semanas, hasta el viernes 6 de febrero, último día permitido para la celebración de actos de propaganda electoral. Durante este periodo, los partidos y candidatos intensificarán sus mítines y actos públicos en la comunidad.

La jornada de reflexión tendrá lugar el sábado 7 de febrero, un día antes de la votación.

VOTO POR CORREO PARA RESIDENTES EN ESPAÑA

Los electores censados en Aragón que no puedan acudir a votar de forma presencial podrán solicitar el voto por correo hasta el 29 de enero. La solicitud puede realizarse en las oficinas de Correos o por vía telemática mediante certificado digital o DNI electrónico.

La Oficina del Censo Electoral remitirá la documentación electoral entre el 19 de enero y el 1 de febrero. Una vez recibida, el plazo para enviar el voto por correo finalizará el 4 de febrero a las 14.00 horas, para que pueda ser contabilizado correctamente.

VOTO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CERA)

Los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que deseen participar en las elecciones autonómicas de Aragón aún pueden enviar su voto por correo al consulado hasta el 4 de febrero.

Además, quienes opten por el voto en urna podrán depositarlo el propio día de las elecciones, el 8 de febrero, en los centros habilitados en el extranjero, conforme al calendario electoral oficial.

ELECTORES TEMPORALMENTE EN EL EXTRANJERO (ERTA)

En el caso de los electores temporalmente en el extranjero (ERTA) que hayan solicitado el voto dentro de plazo, el envío del voto por correo podrá realizarse hasta el 4 de febrero, según establece el calendario electoral.

CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES

El sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales se ha realizado a comienzos de enero. Las personas seleccionadas han recibido la notificación entre el 10 y el 17 de enero.

El plazo para presentar alegaciones por causa justificada concluye el 24 de enero, mientras que la confirmación definitiva de presidentes, vocales y suplentes de mesa se cerrará el 29 de enero.

QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS DEL CIS

La encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al Partido Popular como la fuerza con mayor probabilidad de voto en Aragón, con un 35,3%, aunque sin mayoría absoluta, lo que le obligaría a buscar apoyos para gobernar.

Según el CIS, el PSOE obtendría un 26,7%, mientras que Vox alcanzaría el 15,1%. Chunta Aragonesista se situaría en torno al 6,9%, IU-Movimiento Sumar en el 5%, Podemos-AV en el 2,5% y Teruel Existe en el 2,2%.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla de 25 a 29 diputados, el PSOE entre 17 y 23, Vox entre 10 y 13, CHA entre 3 y 5, e IU-Movimiento Sumar entre 1 y 3, según el estudio.

RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en Aragón, el Partido Popular fue la fuerza más votada, con 28 escaños en las Cortes de Aragón, seguido del PSOE, que obtuvo 23 diputados. Vox logró 7 escaños, mientras que Teruel Existe consiguió 3 representantes.

Chunta Aragonesista también obtuvo 3 diputados, e Izquierda Unida, Podemos y el Partido Aragonés alcanzaron un escaño cada uno. Estos resultados sirvieron de base para la configuración del actual Parlamento autonómico y marcan el punto de partida de la nueva convocatoria electoral del 8 de febrero de 2026.