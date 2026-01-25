Sánchez alaba a Puente por "dar la cara desde el primer momento" en la gestión del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña del PSOE en Huesca - EUROPA PRESS

HUESCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en su gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas, y ha destacado la "respuesta unitaria, leal y eficaz" del Ejecutivo ante esta tragedia.

"Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha afirmado el presidente del Gobierno en un acto de campaña en Huesca junto con Pilar Alegría.

Sánchez ha arrancado su intervención acordándose de las víctimas y las familias de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona.

"Todo el cariño para las víctimas y las familias de esos trágicos accidentes ferroviarios", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ensalzado el orgullo de los servidores públicos y también de las instituciones "que han trabajado coordinadamente y de manera leal y unitaria para responder ante la tragedia".

Finalmente, Sánchez ha hecho un llamamiento a dejar a un lado la confrontación "estéril política" que desvía del objetivo principal: "responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo", ha sentenciado.