Julio Iglesias Jr reaparece y se moja sobre la ausencia de Enrique en la boda de Tamara: "Nadie le va a cambiar"

MADRID, 12 Jul. (CHANCE) -

El esperado regreso de 'Lazos de Sangre' este martes a TVE de la mano de Jordi González -nuevo presentador del programa en sustitución de Boris Izaguirre- ha tenido una clara protagonista: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y entre los colaboradores que han comentado los looks de las invitadas, las especulaciones sobre una supuesta enemistad entre Isabel Preysler y Carolina Molas o la llamativa ausencia de Enrique Iglesias en el día más feliz de la vida de su hermana, Julio José Iglesias.

En su reaparición tras el 'sí quiero' de la marquesa de Griñón -puesto que ni él ni ningún miembro de la familia asistió al brunch post boda celebrado por los recién casados el domingo en el hotel Ritz- el cantante ha demostrado su cercanía y no ha tenido problemas en aclarar algunas de las cosas que más han dado que hablar sobre la boda del año.

Entre otros temas, los motivos por los que Enrique decidió no venir al enlace de Tamara. Después de que la socialité confesase dolida en declaraciones a ¡Hola! que su hermano justificó su ausencia porque "no le gustan los encuentros sociales", algo que "no entiende pero respeta" porque "cada uno tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones", Julio ha dejado claro que "nadie va a cambiar" al cantante de 'Bailando'.

"Enrique no vino ni a mi boda. No le gusta, no le gusta. Justamente lo que comentó Tamara en la revista, y no es su personalidad, es él. Timidez no es la palabra ideal para definirle porque canta delante de 50.000 personas y eso no le agobia, pero sentarse en una mesa con 12 sí" ha explicado, asegurando que su hermano "tiene su propia personalidad, piensa de esa manera y todos le respetamos". "Tiene su forma de ser, es valioso para él, es como él se siente y a él nadie le va a cambiar" ha reconocido.

¿Por qué Enrique Iglesias no ha acudido a la boda de su hermana Tamara? ¡Conocemos los motivos en #LazosTamara! ▶ https://t.co/0iOfps5FEP https://t.co/vEZWwEWN07 — La 1 (@La1_tve) July 11, 2023

Hablando de ausencias, Julio también ha desvelado por qué no asistió el viernes a la fiesta preboda de su hermana, a la que no faltaron ni sus hermanas Chabeli Iglesias ni Ana Boyer. A pesar de que se especuló con una posible antipatía por Íñigo, el hijo de Isabel Preysler ha confesado que si no fue -ya que poco antes, durante su visita al programa de 'Y ahora Sonsoles' dijo que sí iría- es "porque tenía jetlag porque venía de Miami y me quedé dormido".

Además, el artista ha explicado que su madre tampoco asistió al evento porque han sido "días complicados" para ella al haber recibido en su mansión a todos sus hijos -a excepción de Enrique- y a sus nietos, y prefirió quedarse a descansar para disfrutar al máximo el día de la boda de Tamara.

Un 'sí quiero' en el que Isabel se ha convertido en protagonista no solo por su espectacular look de Carolina Herrera, sino también por su presunta tensión con Carolina Molas durante todo el enlace. Un distanciamiento que Julio ha desmentido entre risas, asegurando que a pesar de que no son amigas, su relación es "cordial": "Yo no he escuchado nada malo de mi madre hacia Carolina. Se llevan bien", ha zanjado.