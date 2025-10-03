El lacrimógeno reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'... ¡termina en boda!

MADRID, 3 Oct. (CHANCE) -

Marta Peñate ha regresado este jueves a Honduras para comunicar a los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' -como ganadora de la primera edición del reality- que ha llegado la unificación y 'Playa Caos' y 'Playa Armonía' pasan a ser historia para dar paso a 'Playa Leyenda', donde a partir de ahora convivirán los dos grupos juntos.

Pero antes de anunciar a Gloria Camila, Jessica Bueno, Adara Molinero, Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero o Alejandro Albalá este importante cambio que marcará un antes y un después en la aventura, la canaria se tiraba del helicóptero para vivir un romántico y precioso reencuentro a solas con su novio, Tony Spina.

Una escena muy emocionante -y de las más bonitas de la historia de 'Supervivientes'- en la que la pareja, enamoradísima, se han fundido en un abrazo eterno en el que, sin poder contener las lágrimas, sobraban hasta las palabras para declarar sus sentimientos. "No me quiero separar más de tí" confesaba italiano sin soltar a su novia mientras ella, riendo y llorando a la vez, le decía que le está echando "muchísimo de menos".

Después de comunicar a los supervivientes que a partir de ahora convivirán todos juntos con la ansiada unificación un mes después de su llegada a los Cayos Cochinos, Marta se ha quedado a solas con Jorge Javier Vázquez y, después de afirmar el martes que se tiraría de nuevo del helicóptero si le daban algo a cambio, ha expresado su deseo: "Quiero un deseo real, que no sea mentira. Quiero casarme en Honduras. Quiero que sea real, no que me cae Sonia Monroy. Quiero que sea con un cura de verdad, que lo pueda validar en España", ha confesado dejando a todo el mundo boquiabierto.

Y después de que el presentador le dijese que su deseo se va a hacer realidad y se casará en Honduras, ha llegado el momento en el que la canaria se ha arrollidado ante Tony para pedirle matrimonio para estupefacción del italiano: "Tú sabes que siempre decimos que somos nuestra prioridad, pero con las cosas que nos pasan siempre, intento atrasar algo que sé que a ti te hace ilusión. Es verdad, que por intentar conseguir la meta que yo quiero conseguir, no te doy la suficiente prioridad. Tony, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?".

"Pues claro, cómo no voy a querer si eres el amor de mi vida. Tu eres mi prioridad, todo lo demás me da igual" ha respondido Spina llorando de emoción sin dejar de besar a Marta.

Lo que no imaginaba es que su boda tendrá lugar antes de lo esperado y en Honduras por deseo de su novia. Y lo primero que ha hecho ha sido acordarse de su 'suegra', preguntando a su novia cómo lleva su madre el hecho de que se vayan a dar el 'sí quiero' en la isla y sin la presencia de sus familiares: "Lo lleva fatal, que sepas que mi madre está cabreada conmigo porque dice que no le parece bien que haga esto".

"Va a ser de verdad, con cura de verdad. Ya no te puedes echar atrás eh. Mi madre estaba picadísima cuando me lo preguntasteis el otro día. Pero yo le dije: mamá, a mí me hacen un favor. Me ahorro tener que preparar boda, los invitados, todo. Me caso en un lugar que me encanta, donde los dos tenemos muchos recuerdos y el sitio donde me hicieron ganadora. Para mí es perfecto", ha asegurado pletórica.