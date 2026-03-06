Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre la posición de España en la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de recibir al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio, según trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez dará explicaciones a los grupos parlamentarios después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado sábado que ha desatado una ola de bombardeos en la región. Sánchez ha mostrado su rechazo al conflicto y se niega a que Washington utilice las bases militares de Rota y Morón para esta operación.

No obstante, el Gobierno ha ordenado el envío de una fragata a Chipre, junto a efectivos militares de Francia y Grecia después de que un dron iraní impactase en una base militar británica situada en esta isla, país integrante de la Unión Europea.

Sánchez también aprovechará esta comparecencia para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo que se celebró en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) en febrero.

