Laura Cuevas y Carlos ponen a prueba su matrimonio mientras que Almácor abandona 'Supervivientes'

MADRID, 16 Abr. (CHANCE) -

Una nueva lesión ha interrumpido el funcionamiento normal en la isla de 'Supervivientes' y es que Almácor se enfrentaba durante la gala de 'Tierra de Nadie' a la decisión final del equipo médico sobre su continuidad en el concurso. Por su parte, 'Playa Misterio' disfrutaba de una dulce recompensa de torrijas minutos antes de conocer que se iba a producir la unificación con sus compañeros. Desde esa misma noche, Makoke, Manuel y Nieves pasaban a formar parte de los concursantes oficiales de esta edición.

En medio de una gran incertidumbre y con ganas de continuar disfrutando de esta experiencia en los Cayos Cochinos, Almácor conocía el veredicto del equipo médico que le aconsejaba volver a España para recuperarse completamente de la lesión que sufre en el brazo tras su última caída mientras realizaba una de las pruebas.

Por su parte, Carlos y su mujer Laura Cuevas volvían a verse las caras en el concurso esta vez para intentar escucharse y hablar sobre su matrimonio en el 'Puente de la concordia'. "He estado muy pensativo, cabizbajo, no tenía que haber sucedido eso pero llevaba mucha tensión acumulada, era un cúmulo de sensaciones que tenía que soltarlo de alguna manera" reconocía Carlos en su primer contacto con el presentador del programa. "Mi matrimonio puede que tenga arreglo si ella cambia, quiero escucharla a ella a ver qué quiere que cambie" añadia sobre el futuro de su matrimonio.

Entre lágrimas, Laura comentaba al volver a ver a su marido al otro lado del puente: "Otra vez Carlos, yo me quiero ir ya de aquí, de verdad". Lejos de llegar a un entendimiento, la pareja volvía a discutir fuertemente echándose en cara sus errores. "En la vida nueva que quiero llevar, tú también tienes que cambiar" dejaba muy claro Laura. "Yo he perdido 12 kilos por la situación, desde que entras aquí me llega información de todos los colores" aseguraba Carlos sobre el complicado momento que está viviendo.

Ante el ultimátum de Carlos Sobera, la pareja no era capaz de hablar con claridad sobre su futuro como matrimonio asegurando que no podían decidir sobre alto tan importante en tan pocos minutos. "Yo busco una relación bonita, con tranquilidad y es lo que ella no me da porque siempre estoy con la mosca detrás de la oreja" dejaba claro Carlos.