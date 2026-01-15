La madre de Juanpi estalla contra Sandra en 'GH DÚO': "Nada es igual"

Carmen, madre de Juanpi, y Sandra en 'GH DÚO' - TELECINCO.ES

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Tras su escandaloso paso por 'La isla de las tentaciones', Sandra y Juanpi se han vuelto a ver las caras ante las cámaras en 'GH DÚO'. La casa de Tres Cantos de Madrid les ha abierto las puertas para que concursen juntos en esta aventura después de que su relación se fuera a pique por las infidelidades del pasado de él y el nuevo amor de ella con Andrea.

Una vez allí, Sandra no solo ha tenido que reencontrarse con su exnovio, también con la madre de Juanpi, que ha afirmado que "la quería y le tenía cariño", pero después de lo que ha visto en televisión nada es igual: "En cada programa que he visto me he enfadado más y los últimos me entraban ganas de coger el móvil y llamarla".

La madre de Juanpi le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que no se imagina que su hijo y Sandra retomen su relación porque además "ni él quiere ni nadie de la familia" debido a la cara que ha visto de la joven estos últimos meses.

Sin embargo, no ha sido Carmen la persona que completaría el trío de esta noche sino Andrea, la persona con la que Sandra se olvió de Juanpi en 'LIDLT' y con el que meses después también rompió debido a que su historia no funcionó.

De esta manera, Andrea, Sandra y Juanpi vuelven a unir su destino y concursarán como trío en la casa de 'GH DÚO'. Después de las diferencias que han tenido en este último año, tendrán que aparcar sus conflictos para jugar con cabeza e intentar llegar a la final.