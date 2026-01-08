María José Campanario, gran ausente en la presentación de la nueva entrega de 'El desafío'

El jurado, el presentador y los concursantes posan en el photocall durante la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -

Los fans de 'El desafío' están de enhorabuena, ya que este viernes 9 de enero se estrena en Atresmedia la sexta y esperada entrega del popular talent-show presentado por Roberto Leal en el que diferentes celebrities se enfrentan a retos y pruebas tan exigentes como complicadas. Además, los concursantes de la nueva edición prometen y ya han adelantado que llegan al programa dispuestos a darlo todo: la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, el cantante de 'Taburete' Willy Bárcenas, la influencer Jessica Goicoechea, el diseñador Eduardo Navarrete, la cómica Eva Soriano, el periodista José Yélamo, la presentadora Patricia Conde, y el creador de contenido Daniel Illescas.

Calentando motores a poco más de 24 horas de su primera gala, el presentador de 'El Desafío', los miembros del jurado -Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura- y los famosos que se enfrentarán a los mayores desafíos (como la apnea, complicadas coreografías, conducir un tractor, tocar un instrumento, o bailar entre el fuego) para convertirse en el sucesor de Gotzon Mantuliz como ganador del concurso más emocionante de la pequeña pantalla, se han dado cita en la capital para presentar a los medios de comunicación las novedades de la nueva entrega.

Todos a excepción de una persona, María José Campanario, que consciente de que es la gran protagonista de la edición y ante su inminente reaparición en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos este jueves, ha sido la única de los concursantes, presentador y jurado que no ha asistido a la presentación.

Un acto en el que al margen de la inesperada ausencia de la mujer de Jesulín ha estado marcado por el buen rollo y la complicidad que desprenden Willy, Eva, Daniel, Patricia, Jessica, José y Navarrete, que han posado entre risas y bromas para las cámaras sin revelar quién es el que más nos sorprenderá el la nueva entrega de 'El Desafío'.