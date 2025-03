María León relata el desagradable episodio de su detención: "Fue terrible"

MADRID, 31 Mar. (CHANCE) -

La actriz María León ha sido la última en 'enfrentarse' a las preguntas de Jordi Évole en su programa en el que ha hablado sin pelos en la lengua sobre algunos de los temas más polémicos que le han acompañado en los últimos años y sobre los que había preferido no hablar públicamente. "Tengo mis razones por las que no he hablado de este tema, por protegerme, sobre todo por proteger mi salud mental. Tengo un recuerdo agridulce porque fue terrible" expxlicaba sobre su detención.

La actriz recuerda cómo todo sucedió cuando acudió a ayudar a un amigo con el que la policía se estaba tomando demasiadas 'molestias' y en un forcejeo ella cayó al suelo. "Yo que peso 50 kg caí al suelo y me asusté porque no entendí, por instinto empecé a grabar y dije ¿por qué nos estáis haciendo esto, debéis protegernos y no violentarnos" recordaba María durante la entrevista. Explicando con detalle todo lo que sucedió aquel día, María recuerda que no llevaba encima el DNI y por eso la metieron en una de las furgonetas de Policía: "Tengo claustrofobia, no me había montado nunca en un coche de policía, cuando vi el plástico de delante le dije, no me dejes aquí, me estoy quedando sin aire. Se baja y me deja encerrada en el coche". Además, la hermana de Paco León recuerda como la situación la superó tanto que incluso le bajó la regla: "Me quedaba dormida, abría los ojos y una de esas veces me había bajado la regla del sofocón. No me dejaaron asearme ni me dieron nada, era muy denigrante".

Tras relatar este desagradable espisodio en su vida, María reconoce que necesitó mucha ayuda sobre todo de sus amigos y familiares más cercanos que no la dejaron sola en ningún momento: "Me encerré, busqué un psicólogo, un psiquiatra y estuve con mis amigos". Consciente de que su juicio sigue adelante, la actriz reconoce que ahora está fuerte para afrontar lo que venga aunque su denuncia por abuso policial sí que fue archivada: "Tengo ganas de ir porque no me han dado la oportunidad de poder testificar, me han ofrecido acuerdos, he podido pagar un diniero y ahí se queda la cosa".

Con la naturalidad y la cercanía que le caracteriza, María también recordó un hombre de su pasado que podría haberse convertido el algo más, Diego Osorio. Sobre el que fuera pareja de Ana Boyer, María reconocía que tuvieron mucha conexión en uno de sus encuentros en el tenis en el que ella intentó estar a la altura: "Hay fotos en internet, se nos ve con una intensidad, una conexión muy grande... Nos gustamos, nos sentimos cómodos". "Pasó de tener de suegra a la Preysler a tener a Carmina" bromeó la actriz durante su encuentro con Évole.