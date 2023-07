María Patiño pisa suelo español con un mensajito para Paula Vázquez

MADRID, 30 Jul. (CHANCE) -

Hace unos días las redes sociales ardían al leer unas declaraciones de Paula Vázquez -en Bluper- reflexionando sobre el cambio que ha dado la televisión, la forma de hacer entretenimiento y el fin de algunos formatos que han estado con nosotros durante años y que 'chapaban' por decisiones desconocidas... como 'Sálvame Diario'.

Unas declaraciones que no han gustado nada a María Patiño, quien ya le dedicó un tweet a través de su perfil de Twitter: "Mira q algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio, trabajar para el público, no para nuestro ombligo. Buenos días desde México".

Este domingo, Europa Press ha podido hablar con la presentadora de televisión a su llegada al aeropuerto de Madrid tras estar en Miami y México dos semanas grabando el docureality de 'Sálvame' y no ha dudado en mandarle un mensaje a su 'compañera', mostrándole su más sincera opinión.

"Cualquier personal del medio que critique un formato de éxito es una falta de respeto al espectador, un profesional de verdad respeta lo que el espectador decide elegir y los demás se terminan mirando al ombligo, a estas alturas de la vida no puedo llegar a entender esa manera de pensar, es que ofende al espectador, yo tengo muy claro lo que quiero y lo que soy yo" aseguraba ante nuestras cámaras.

María regresaba de México sin ganas de ponerse al día: "no hemos visto nada y no pienso ver nada" y asegurando que ahora les toca descansar después de estas intensas semanas. En cuanto a su experiencia fuera de España, la periodista nos desvelaba que ha sido "brutal, la mejor experiencia profesional que he tenido, ha sido impresionante".

Cargando el vídeo....