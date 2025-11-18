Mariló Montero, ganadora de 'Masterchef Celebrity 10' tras un intenso duelo final frente a Miguel Torres

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Después de tres meses dándolo todo entre fogones, 'Masterchef Celebrity 10' ya tiene su ganador. En una final tan trepidante como igualada en la que Mariló Montero y Miguel Torres se han jugado la chaquetilla de chef tras la eliminación de Torito y Juanjo Bona en la primera parte de la noche, ha sido la periodista la que se ha hecho con el trofeo de la victoria y los 75.000 euros de premio que ha decidido donar a la Fundación Fundela -dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica- enfermedad que sufrió su madre y con la que está especialmente concienciada.

Emocionados testigos de su victoria -para algunos inesperada y sorprendente, para otros más que merecida por su entrega durante todo el concurso y su talento natural para la cocina- sus hijos Alberto Herrera y Rocío Crusset, presentes en el plató junto a sus respectivas parejas, Blanca Llandres, y un atractivo joven de melena rubia cuya identidad desconocemos y que todo apunta a que podría ser el nuevo amor de la modelo tras su ruptura con el empresario Maggio Cipriani.

No ha sido una victoria fácil, ya que para ello ha tenido que imponerse a Miguel Torres en un ajustadísimo duelo final en el que la presentadora logró conquistar el paladar de los jueces con un menú de alto nivel repleto de sabor y con reminiscencias familiares.

De entrante, un homenaje a su madre: verdudas en diferentes texturas sobre puré de lentejas, crumble de olivas, guisantes y mahonesa de ají amarillo. "Le he llamado 'La huerta' porque homenajea a la huerta de Navarra y también a la de mi madre. Mis hijos no conocieron a su abuela y quiero que sepan que mi madre sacrificó su vida por sus hijos" ha explicado muy emocionada.

Como plato principal, solomillo Wellington de lomo de corzo, acompañado de dorayaki y chalotas, al que ha llamado "Besos" por sus hijos, confesando que los suyos "son los únicos que me emocionan y son sinceros".

De postre, por último, 'Estrellas', fresas escabechadas con helado de yogur, velo de patxaran y algodón de azúcar, también dedicado a Alberto y Rocío por las noches que vivieron en Sanlúcar de Barrameda "buscando estrellas fugaces".

Y aunque Torres -que ha contado con el apoyo en el plató de su novia, Paula Echevarría, su hijo Miki, y su madre Maite- no se lo ha puesto fácil porque también ha elaborado un espectacular menú, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han valorado lo "ambicioso, complejo y tenaz" de los platos creados por Mariló, que emocionadísima y sin poder contener las lágrimas escuchaba su nombre como sucesora de Inés Hernand como vencedora de 'Masterchef Celebrity'.

"Es un subidón y me viene de maravilla. Es un impulso para la siguiente etapa de la vida", ha revelado eufórica, reconociendo que lo más especial de su victoria ha sido "entregarme a la emoción y al sentimiento y que mis hijos lo hayan compartido conmigo".