Marta Peñate regresa a 'Supervivientes': Reencuentro con Tony Spina ¡y una importante misión!

MADRID, 1 Oct. (CHANCE) -

La gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha comenzado con Jorge Javier Vázquez anunciando que una misteriosa persona presente en el plató del reality iba a viajar este jueves a Honduras con una importante misión -que se explicaba en un pergamino guardado en una caja al lado del presentador- y que marcará un antes y un después para los concursantes de 'Supervivientes All Stars'.

Aunque los candidatos al inicio de la noche eran Suso Álvarez, Terelu Campos (a la que el comunicador no ha dudado en preguntar por una posible unificación familiar con Mar Flores tras la guerra mediática que se ha desatado entre ambas en los últimos días-, Elena Rodríguez, Anita Williams y Marta Peñate -todos exconcursantes de 'Supervivientes'- uno a uno han ido cayendo de la lista hasta quedar solo dos, la ex de José Carlos Montoya y la novia de Tony Spina.

La expectación ha ido creciendo hasta el final de la gala, cuando Jorge Javier ha anunciado el nombre de la persona que viajará a Los Cayos Cochinos y la misión vital que tiene que cumplir en su visita sorpresa, que no es otra que contar a los 'all stars' la unificación de 'Playa Caos' y 'Playa Armonía' para pasar a convivir todos juntos en una sola localización después de un mes en Honduras.

Sorprendido, ya que como ha reconocido pensó que la elegida sería Anita, el presentador ha revelado que será Marta, como ganadora de 'Supervivientes All Stars 2024', la que se encargue de comunicar personalmente a los concursantes este cambio trascendental en la mecánica del reality. Una noticia que la canaria ha recibido con gran emoción, ya que su vuelta a la isla significa además su reencuentro con su pareja, Tony Spina, al que ha confesado que echa muchísimo de menos.

"Marta, cógete la maleta. Vas como ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars. ¿Te vas a atrever a lanzarte del helicóptero? Porque para eso lo hacemos, para que lo paséis muy mal. Reunificación, reunificación", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez entte risas al darle el pergamino con las instrucciones que deberá seguir este jueves al llegar a Honduras.

Maleta en mano al abandonar el plató para coger el avión, Peñate ha reconocido que aunque le da "miedo" tirarse de nuevo del helicóptero, lo hará "si cumplís algún deseo", dejando entrever que pedirá algo relacionado con su reencuentro con su novio.