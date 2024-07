Marta Peñate toma una drástica decisión en la final de ‘Supervivientes All Stars’

MADRID, 29 Jul. (CHANCE) -

Marta Peñate ha experimentado uno de los momentos más memorables de su vida durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. Antes de ser coronada como la ganadora del reality show, vivió un emocionante reencuentro en Honduras con su pareja, Tony Spina.

Cuando Marta esperaba ver su transformación física en el espejo, fue sorprendida por la aparición de su novio. La pareja, visiblemente emocionada, se abrazó y besó apasionadamente mientras Marta exclamaba su amor por él. "Ay, Tony, te amo", dijo, sorprendida y feliz, sin dejar de elogiar lo guapo que estaba su pareja: "No me acordaba de tu cara, te amo, qué guapo". Entre besos y abrazos, Marta hizo una confesión que dejó atónitos a todos los espectadores.

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.

La alegría no terminó allí. Poco después del emotivo reencuentro, Marta fue proclamada ganadora de 'Supervivientes All Stars', superando a Alejandro Nieto en una final llena de emoción. Laura Madrueño, presentadora del programa, levantó la mano de ella, marcando su victoria en esta edición de 'viejas glorias' del reality, recordando el momento épico de 2022 cuando Jorge Javier Vázquez proclamó ganador al otro 'influencer'.