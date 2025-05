Mayte Zaldívar recuerda a Julián Muñoz y el momento más doloroso de su vida, la cárcel

MADRID, 12 May. (CHANCE) -

Tras el fallecimiento de Julián Muñoz el pasado 24 de septiembre, Mayte Zaldívar ha dado un paso más en su particular duelo recordando a su marido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' hablando como nunca de su vida y mostrando su lado más sincero sobre uno de los momentos más delicados para ella, su paso por la cárcel.

"Los dos últimos años de su vida se aferró a ella, estábamos todos y me tenía a mí" reconocía Mayte sobre cómo vivió Julián los últimos días de su vida. Sobre la polémica decisión de casarse de nuevo con el padre de sus hijas, Mayte se mostraba discreta y aseguraba: "Cada uno en su casa sabe lo que pasa y sabe cómo se hace. Él tenía muchas ganas de hacerlo, yo le daba largas. Yo sigo con Fernando, no cambió nada para mí". Además, la mujer del ex alcalde de Marbella, reconocía que llegó a perdonarle todo lo que hizo: "Dije por qué no, por qué se va a morir con esa pena. Ya pasó todo, hay que perdonar y yo cuando perdono, olvido. Olvidé todo lo malo que hizo, en aquel momento el culpable fue él, no hay que darle vueltas a nada".

Recordando uno de los momentos más difíciles de su vida, Mayte hacía un repaso a sus sentimientos el día que ingresó en prisión: "Recuerdo ese día muy amargo, estuve todo el día con mi familia, esperamos hasta última hora, pensábamos que habría menos prensa". Muy triste por su familia y el dolor de sus hijas por verla pasando por esa situación, Mayte recordaba sus palabras en aquel momento: "Lo único que dije es que del cementerio no se salía, pero de ahí sí. La cárcel me enseñó cosas malas, pero también algunas cosas buenas". Sobre cómo fue la primera noche que pasó en prisión, Mayte recordaba: "La primera noche me metieron con una presa holandesa que no hablaba español. Me pasé toda la noche en un rincón de la cama, tenía miedo". Finalmente, Mayte sentenciaba sobre su condena: "Algún día se sabrá la verdad de todo esto".

Visiblemente molesta, la viuda de Julián Muñoz también le dedicaba unas palabras a Isabel Pantoja, la mujer que rompió su familia: "Me molestaba mucho que ella fuera por los mismos sitios a los que yo iba en Marbella. Además, ella le dijo a todos los amigos, conmigo o con ella. Yo decía, por qué, no has hecho bastante daño ya". A pesar de haber superado todo el dolor que Julián le hizo durante su relación con la tonadillera, Mayte añadía: "Yo la he culpado a ella de meterse en mi casa".

Evadiendo hablar de los temas económicos y de la supuesta herencia millonaria que podría haber en el extranjero, Mayte ha explicado: "He renunciado a la herencia ante notario, tenía que renunciar, no quería saber nada, él ha tenido muchos temas económicos y si hay algo, no es mío". Antes de despedirse de Sonsoles, Mayte aprovechaba para mandarle un mensaje a Isabel Pantoja: "Tenemos lo mejor que se puede tener, el cariño y el amor de mis hijos, que no todas las madres pueden decir lo mismo, que tienen el cariño de sus hijos y de sus nietos. Yo no canto, pero hablo".